OM : Habib Beye licencié, les dessous d’un départ sous haute tension

L’aventure d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille est officiellement terminée. Dans un communiqué publié ce lundi, le club phocéen a annoncé la fin de sa collaboration avec son entraîneur. Mais derrière cette annonce se cacherait un désaccord entre les deux parties, qui pourrait désormais se poursuivre devant les tribunaux.

Arrivé avec l’ambition de relancer l’OM, Habib Beye n’aura dirigé l’équipe que pendant 13 rencontres. Son bilan est mitigé avec six victoires, un match nul et six défaites. Des résultats insuffisants pour convaincre la direction marseillaise de poursuivre l’aventure.

HABIB BEYE N’EST PLUS L’ENTRAÎNEUR DE L’OM !!!! 👋💙🤍 Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Voir le post

Un licenciement faute d’accord

Selon plusieurs informations concordantes, l’OM et Habib Beye n’auraient pas réussi à trouver un terrain d’entente concernant les conditions de leur séparation. Face à cette impasse, les dirigeants olympiens auraient choisi de procéder à un licenciement afin d’accélérer le processus et de préparer rapidement la suite du projet sportif.

Une stratégie qui n’est toutefois pas sans risque. Toujours selon ces informations, Habib Beye, dont le contrat courait jusqu’en juin 2027, pourrait contester cette décision devant les juridictions compétentes afin d’obtenir réparation. Le dossier pourrait donc rapidement prendre une tournure juridique.

Un passage qui laisse des regrets

Le bilan de l’ancien international sénégalais restera contrasté. En treize matches, son équipe a alterné le bon et le moins bon, sans jamais parvenir à trouver une véritable régularité. Malgré quelques succès encourageants, les six défaites concédées ont fini par convaincre les dirigeants marseillais de tourner la page.

Cette décision ouvre désormais un nouveau chantier pour l’Olympique de Marseille, qui doit rapidement trouver un nouvel entraîneur capable de répondre aux ambitions du club. De son côté, Habib Beye quitte le Vélodrome avec une expérience de plus dans sa jeune carrière d’entraîneur, mais aussi avec un possible bras de fer juridique à venir si aucun accord n’est trouvé concernant la rupture de son contrat.