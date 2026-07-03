Allemagne : Julian Nagelsmann sort du silence après sa démission, « L’équipe mérite de repartir sur de nouvelles bases »

Quelques jours après l’élimination de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 et l’annonce de sa démission, Julian Nagelsmann s’est exprimé publiquement à travers un communiqué empreint d’émotion.

Le technicien allemand, arrivé à la tête de la Mannschaft en septembre 2023, a expliqué avoir longuement réfléchi avant de prendre cette décision, estimant qu’un nouveau cycle était nécessaire après l’échec mondialiste.

🚨 Julian Nagelsmann prend la parole après sa démission de la sélection allemande. 2 juillet 2026

« La décision n’a absolument pas été facile »

Dans son message, Julian Nagelsmann a reconnu la difficulté de quitter ses fonctions après seulement trois ans passés sur le banc allemand.

« J’ai beaucoup réfléchi ces derniers jours depuis notre élimination et j’ai consulté des personnes de confiance, tant sur le plan personnel qu’au sein de la fédération. La décision n’a absolument pas été facile pour moi », a confié l’ancien entraîneur du Bayern Munich.

Le sélectionneur de 38 ans a ensuite justifié son choix par la nécessité d’ouvrir un nouveau chapitre pour la sélection allemande : « Ma priorité absolue a toujours été le succès de l’équipe. Après une telle déception amère, elle mérite une chance de repartir sur de nouvelles bases. »

Un message fort aux supporters allemands

Nagelsmann a également tenu à remercier l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné durant son mandat, à commencer par son staff, les employés de la Fédération allemande et surtout ses joueurs.

Mais c’est surtout son hommage aux supporters qui a marqué les esprits. « Vous nous avez portés, vous nous avez fait confiance, vous nous avez donné de l’énergie, même dans les moments difficiles », a-t-il déclaré.

Très affecté par l’élimination prématurée de la Mannschaft à domicile, l’ancien coach du RB Leipzig a ajouté : « Ça me fait vraiment mal que nous vous ayons déçus et que nous n’ayons pas pu vous offrir d’autres nuits de football mémorables lors de cette Coupe du Monde. Vous méritiez tellement plus. »

Éliminée dès les seizièmes de finale par le Paraguay, l’Allemagne quitte ainsi la compétition bien plus tôt qu’espéré. La Fédération allemande devra désormais trouver un nouveau sélectionneur pour relancer une équipe nationale en quête de renouveau après plusieurs désillusions sur la scène internationale.