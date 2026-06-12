Allemagne : « Nagelsmann m’a demandé si j’étais bourré », l’incroyable sélection d’Assan Ouédraogo en Coupe du monde

Assan Ouédraogo a été appelé à la dernière minute par Julian Nagelsmann après le forfait de Lennart Karl pour disputer la Coupe du monde avec l’Allemagne. Le jeune milieu de terrain a avoué en conférence de presse qu’il était en train de « se détendre » lorsqu’il a appris la nouvelle, suscitant les doutes de son sélectionneur.

Alors qu’il profitait tranquillement de ses vacances en Espagne, le joueur du RB Leipzig a reçu un appel qui allait changer son été… et peut-être sa carrière.

🚨 « JULIAN NAGELSMANN M’A DEMANDÉ SI J’ÉTAIS BOURRÉ. » 🍾🤣 Assan Ouédraogo raconte comment il a appris sa convocation pour la Coupe du monde 2026. — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Rien ne laissait présager un tel scénario. Assan Ouédraogo passait quelques jours de repos à Marbella lorsque son téléphone a soudainement sonné. Au bout du fil se trouvait Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand.

« J’étais allongé sur une chaise longue avec mes amis. Puis j’ai reçu l’appel et tout s’est enchaîné très vite », a raconté le joueur lors d’une conférence de presse.

Pris de court, le milieu offensif s’est immédiatement éloigné de ses proches pour écouter ce que le sélectionneur avait à lui annoncer.

« Est-ce que tu es bourré ? »

La conversation a rapidement pris une tournure inattendue.

Nagelsmann lui a annoncé qu’il souhaitait le convoquer en urgence pour participer à la Coupe du monde après le forfait sur blessure du jeune prodige du Bayern Munich, Lennart Karl. Une nouvelle que le joueur a eu du mal à réaliser sur le moment.

« J’étais tellement heureux que le coach m’a demandé si j’étais bourré », a plaisanté Ouédraogo devant les journalistes, provoquant l’hilarité générale.

Le joueur a immédiatement rassuré son sélectionneur : « Je ne bois pas. Je lui ai répondu que non, que tout allait bien. »

Le forfait de Lennart Karl a tout changé

Cette convocation de dernière minute est la conséquence directe du coup dur subi par l’Allemagne quelques jours avant le tournoi. Lennart Karl, considéré comme l’un des plus grands talents du football allemand, a été victime d’une déchirure musculaire lors d’un entraînement à Chicago. Une blessure qui l’a contraint à déclarer forfait pour l’ensemble de la compétition.

Face à cette situation, Julian Nagelsmann a choisi de faire confiance à Ouédraogo, qui figurait déjà parmi les joueurs suivis de près par le staff technique.

Né de parents burkinabè et formé à Schalke 04, Assan Ouédraogo est considéré depuis plusieurs années comme l’un des plus grands espoirs du football allemand. Après avoir explosé sous les couleurs de Schalke, il a rejoint le RB Leipzig en 2024 afin de poursuivre sa progression.

Sa polyvalence, sa puissance physique et sa qualité technique ont rapidement séduit Julian Nagelsmann. Le sélectionneur le connaît bien puisqu’il lui avait déjà offert sa première sélection en équipe nationale.

Le 17 novembre 2025, pour sa première apparition avec la Mannschaft, Ouédraogo avait marqué seulement 102 secondes après son entrée en jeu lors d’une victoire 6-0 contre la Slovaquie.

Un rêve d’enfant devenu réalité pour Assan Ouédraogo

Derrière l’anecdote amusante se cache surtout un immense moment d’émotion pour le joueur. Le milieu offensif n’a jamais caché que représenter l’Allemagne dans une Coupe du monde constituait son plus grand rêve.

« C’est un immense honneur et cela me rend très fier de représenter l’Allemagne à la Coupe du monde. Un rêve d’enfance est devenu réalité », a-t-il déclaré après sa convocation.

Quelques heures seulement après l’appel de Nagelsmann, il faisait déjà ses valises pour rejoindre le camp de base allemand en Caroline du Nord.

Une anecdote cocasse qui marquera la carrière d’Assan Ouédraogo comme un souvenir amusant lié au parcours de l’Allemagne en Amérique du Nord, qui débutera par un match face à Curaçao, le dimanche 14 juin à 19h.