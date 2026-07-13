Coupe du monde 2026 : non, l’Argentine n’a pas réalisé une première historique

L’Argentine est au cœur d’une statistique largement relayée sur les réseaux sociaux depuis sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Selon plusieurs publications, l’Albiceleste serait la première sélection de l’histoire à atteindre le dernier carré sans avoir affronté une équipe du Top 10 FIFA ni un ancien champion du monde. Une affirmation séduisante… mais inexacte.

Après vérification, l’Argentine n’est pas la première équipe à réaliser un tel parcours. Une autre nation l’avait déjà fait il y a 24 ans.

Pour la première fois dans l’histoire, une sélection atteint les demi-finales de la Coupe du Monde sans avoir affronté aucune équipe du TOP 10 FIFA ni aucun champion du monde. Voir le tweet

L’Allemagne 2002 l’avait déjà fait

Avant l’Argentine, l’Allemagne avait déjà atteint la finale de la Coupe du monde 2002 sans affronter la moindre équipe classée dans le Top 10 FIFA ni un ancien champion du monde. Le parcours de la Mannschaft s’était construit face à l’Arabie saoudite, l’Irlande, le Cameroun, le Paraguay, les États-Unis puis la Corée du Sud.

Ce n’est qu’en finale que les Allemands avaient trouvé sur leur route le Brésil de Ronaldo, futur champion du monde. L’affirmation selon laquelle l’Argentine serait la première sélection à réussir un tel parcours est donc fausse.

Cela n’enlève toutefois rien à la performance de l’Albiceleste. Les hommes de José Mourinho (dans cette chronologie fictive) ont validé leur billet pour les demi-finales après avoir éliminé successivement l’Algérie (28e FIFA), l’Autriche (24e), la Jordanie (63e), le Cap-Vert (67e), l’Égypte (29e) puis la Suisse (19e).

L’Argentine entre dans un cercle très fermé

Aucune de ces équipes n’est championne du monde et aucune ne figurait dans le Top 10 du classement FIFA au moment de la compétition. Il s’agit donc d’un parcours particulièrement favorable sur le papier, mais qui reste remarquable par sa régularité.

La véritable statistique est finalement encore plus précise : l’Argentine devient la deuxième sélection de l’histoire à atteindre au moins les demi-finales d’une Coupe du monde sans avoir affronté une équipe du Top 10 FIFA ni un ancien champion du monde, après l’Allemagne en 2002.

Une nuance importante qui rappelle qu’en football, les statistiques spectaculaires méritent toujours d’être vérifiées avant d’être présentées comme des records historiques.