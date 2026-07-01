Equipe de France : Thierry Henry tranche radicalement entre Kylian Mbappé et Michael Olise

Si Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé lors de la victoire de l’équipe de France face à la Suède (3-0) en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Thierry Henry estime qu’un autre joueur mérite une attention particulière : Michael Olise.

Interrogé par FOX Sports après la rencontre, l’ancien meilleur buteur des Bleus n’a pas tari d’éloges sur le milieu offensif du Bayern Munich, auteur d’une prestation exceptionnelle face aux Scandinaves. Avec deux passes décisives et une activité impressionnante dans le jeu, Olise a été l’un des grands artisans de la qualification française pour les huitièmes de finale.

🚨 Thierry Henry : « Le MVP sera toujours Kylian grâce à son côté décisif. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise. » 30 juin 2026

Thierry Henry : « Le joueur le plus important, c’est Michael Olise »

Pour Thierry Henry, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé reste le joueur le plus décisif des Bleus. L’attaquant du Real Madrid a encore inscrit un doublé face à la Suède, portant son total à six buts dans ce Mondial et rejoignant Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs du tournoi.

Mais selon l’ancien sélectionneur des Espoirs français, Michael Olise est aujourd’hui la véritable clé du système offensif tricolore.

« Le MVP sera toujours Kylian grâce à son côté décisif. Mais le joueur le plus important, c’est Michael Olise. C’est un monstre, il voit les choses si vite et différemment des autres », a expliqué Thierry Henry.

L’ancien attaquant d’Arsenal a également souligné l’implication défensive du joueur de 24 ans : « Les joueurs aussi techniques oublient parfois les efforts défensifs, pas lui. »

Une prestation de patron contre la Suède

Face à la Suède, Michael Olise a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent. Après avoir déjà touché le poteau sur un spectaculaire retourné acrobatique en première période, le joueur du Bayern Munich a délivré deux passes décisives : la première pour Bradley Barcola sur le but du 2-0, la seconde pour Kylian Mbappé sur le troisième but français.

Thierry Henry, qui l’a dirigé avec l’équipe de France Espoirs lors des Jeux olympiques de Paris 2024, a d’ailleurs révélé son admiration pour son ancien protégé : « J’ai eu le privilège de le coacher. À l’entraînement, j’essayais de me retenir de ne pas dire : « Wow ! », parce qu’en tant que coach, ça ne se fait pas. Je disais à mes assistants : « Vous avez vu ça ? » Il est sur une autre planète. »

Grâce à ce succès convaincant face à la Suède, les Bleus poursuivent leur route dans cette Coupe du monde 2026 et affronteront désormais le Paraguay en huitièmes de finale.

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