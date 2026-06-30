Tirage EuroMillions : découvrez les numéros gagnants du mardi 30 juin 2026

Le résultat EuroMillions My Million du mardi 30 juin 2026 est désormais officiel. Un jackpot de 69 millions d’euros était en jeu, mais aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison gagnante. Découvrez les cinq numéros, les deux étoiles ainsi que le code My Million gagnant.

Le tirage EuroMillions My Million de ce mardi 30 juin 2026 a une nouvelle fois fait un millionnaire en France grâce au jeu My Million. En revanche, le jackpot principal n’a pas été remporté et grimpera à près de 80 millions d’euros lors du prochain tirage.

Résultat EuroMillions du mardi 30 juin 2026 Numéros gagnants : 1 – 8 – 37 – 44 – 48 Étoiles : 2 6

Code My Million :

UY 611 2890

Jackpot non remporté

Aucun joueur n’a trouvé la combinaison complète permettant de décrocher le jackpot de 69 millions d’euros. En revanche, deux grilles ont permis de remporter un gain de rang 2 grâce à cinq bons numéros et une étoile. Comme à chaque tirage, un joueur français est devenu millionnaire grâce au code My Million.

Comment récupérer vos gains ?

Les joueurs ayant validé leur grille en ligne recevront automatiquement leurs gains sur leur compte FDJ. Pour les grilles jouées en point de vente, les gains jusqu’à 30 000 € sont payables chez le détaillant sur présentation du reçu. Les gains supérieurs sont à retirer dans un centre de paiement FDJ ou auprès du service grands gagnants selon leur montant.

Le prochain tirage EuroMillions My Million aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 avec un jackpot estimé à près de 80 millions d’euros.