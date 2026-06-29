Loto FDJ : découvrez les numéros gagnants du lundi 29 juin 2026

Le résultat Loto FDJ du lundi 29 juin 2026 est désormais connu. Un jackpot de 2 millions d’euros était en jeu et il a trouvé preneur. Découvrez sans attendre les numéros gagnants, le Numéro Chance, le NUMÉRO7 ainsi que les 10 codes Loto récompensés.

La Française des Jeux a procédé au tirage du Loto ce lundi 29 juin 2026. Un joueur est devenu millionnaire en remportant le jackpot mis en jeu, tandis que des centaines de milliers d’autres grilles ont également été gagnantes.

🎱 Résultat Loto du lundi 29 juin 2026 Numéros gagnants : 1 – 13 – 27 – 32 – 41 Numéro Chance : 2

NUMÉRO7 et codes Loto gagnants

Le NUMÉRO7 tiré au sort est :

0 630 977

Les 10 codes Loto gagnants de 20 000 € sont :

D 1807 4194

E 3829 6233

E 5063 8966

F 4792 4910

G 2348 5584

H 2824 9456

J 5505 2923

J 6320 6904

N 8616 6894

R 9333 9635

Le jackpot a été remporté

Le jackpot de 2 millions d’euros a été remporté par un seul joueur lors de ce tirage. Trois grilles ont également trouvé les cinq bons numéros sans le Numéro Chance (rang 2). Au total, 415 237 grilles ont été gagnantes tous rangs confondus.

Comment récupérer vos gains ?

Les joueurs ayant validé leur grille en ligne verront leurs gains crédités directement sur leur compte FDJ. Pour les joueurs ayant participé en point de vente, les gains jusqu’à 30 000 € sont payables chez le détaillant sur présentation du reçu. Les gains supérieurs sont à retirer dans un centre de paiement FDJ ou auprès du service grands gagnants selon leur montant.

Le prochain tirage du Loto aura lieu le mercredi 1er juillet 2026 avec un jackpot minimum de 2 millions d’euros.