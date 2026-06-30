Bordeaux : la DNCG inflige aux Girondins une très lourde sanction ! 

Les Girondins de Bordeaux vivent sans doute l’un des jours les plus sombres de leur histoire. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a décidé d’exclure le club de toutes les compétitions nationales après avoir constaté que les 9 millions d’euros de garanties financières exigés n’avaient pas été apportés. Si le club a annoncé faire appel, son avenir s’écrit désormais, au mieux, en Régional 1, soit la sixième division française.

Encore pensionnaire de Ligue 1 il y a seulement quelques années, Bordeaux poursuit une descente aux enfers qui semblait pourtant inimaginable pour l’un des clubs les plus prestigieux du football français. Six fois champion de France, vainqueur de plusieurs Coupes nationales et habitué des soirées européennes, le club au scapulaire se retrouve aujourd’hui au bord du précipice.

🚨🚨🚨 LES GIRONDINS DE BORDEAUX SONT EXCLUS DE TOUTES LES COMPÉTITIONS NATIONALES PAR LA DNCG !!!! 😱❌ Comme attendu, les 9 millions d’euros attendus par le gendarme financier n’ont pas été apportés. Le club a fait appel de cette décision mais doit, en l’état, se résoudre à repartir, au mieux, en Régional 1. Voir le post

La DNCG frappe fort les Girondins de Bordeaux

Le verdict était redouté depuis plusieurs jours. Pour valider son budget, Bordeaux devait présenter 9 millions d’euros de garanties financières devant la DNCG. Ces fonds n’ayant pas été réunis, le gendarme financier du football français a prononcé la sanction la plus sévère : l’exclusion de toutes les compétitions nationales pour la saison 2026-2027. Le club a confirmé son intention de faire appel afin de tenter de sauver ce qui peut encore l’être. À ce stade, les Marine et Blanc sont toutefois condamnés à repartir au mieux en Régional 1, le sixième échelon du football français. Une décision qui pourrait bouleverser durablement l’avenir d’un monument du football hexagonal.

La lente agonie d’un géant du football français

Cette nouvelle étape marque un peu plus la dégringolade des Girondins. Relégué de Ligue 1 en 2022, puis plongé dans une grave crise financière, le club n’a cessé d’accumuler les difficultés sportives et économiques. Malgré plusieurs tentatives de restructuration et différents projets de reprise, Bordeaux n’a jamais réussi à retrouver une stabilité suffisante pour convaincre les instances financières.

L’hypothèse d’un redémarrage en Régional 1 constituerait un véritable séisme pour une institution qui a vu passer des légendes comme Alain Giresse, Jean Tigana, Zinédine Zidane, Christophe Dugarry, Bixente Lizarazu ou encore Pauleta. Les supporters, déjà éprouvés par plusieurs saisons de souffrance, voient leur club historique s’enfoncer encore davantage.

L’appel déposé par les Girondins représente désormais leur dernier espoir. Mais même si la décision venait à être révisée, cette nouvelle affaire symbolise l’effondrement spectaculaire d’un club qui faisait encore partie de l’élite du football français il y a seulement quelques saisons. Pour Bordeaux, l’urgence n’est plus de retrouver la Ligue 1 : elle est désormais de sauver son existence sportive.