Allemagne : Manuel Neuer, cette fois, c’est bien terminé !

Cette fois, c’est bien terminé. Quelques heures après l’élimination de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Manuel Neuer a officialisé sa retraite internationale. Revenu spécialement pour disputer ce Mondial après s’être éloigné de la sélection allemande, le gardien de 40 ans tire définitivement sa révérence, mettant un terme à l’une des plus grandes carrières de l’histoire du football allemand.

Le scénario est cruel. L’Allemagne espérait retrouver les sommets lors de cette Coupe du monde, mais son aventure s’est arrêtée prématurément. Pour Neuer, cette élimination marque également la fin d’un incroyable parcours sous le maillot de la Nationalmannschaft, qu’il aura portée pendant près de deux décennies.

🚨👋🏼 Manuel Neuer retirement from international football is confirmed. “It’s extremely bitter for it to end like this…”, Neuer says. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Un retour pour un dernier Mondial

Après l’Euro 2024, Manuel Neuer s’était progressivement éloigné de la sélection allemande, laissant la place à la nouvelle génération. Mais face à l’importance de la Coupe du monde 2026 et à la volonté de Julian Nagelsmann de s’appuyer sur son expérience, le portier du Bayern Munich avait accepté d’effectuer un ultime retour.

Ce dernier défi n’aura malheureusement pas connu la fin espérée. Battue par le Paraguay dès les seizièmes de finale, l’Allemagne quitte la compétition plus tôt que prévu, laissant Neuer refermer définitivement le chapitre international sur une immense déception. « It’s extremely bitter for it to end like this… », a confié le gardien au moment d’officialiser sa retraite.

Le gardien qui a révolutionné son poste

Au-delà des trophées, Manuel Neuer laisse un héritage unique. Champion du monde en 2014 au Brésil, troisième de la Coupe du monde 2010 et demi-finaliste des Euros 2012 et 2016, il aura été l’un des grands artisans du renouveau allemand au début des années 2010.

Son Mondial 2014 restera gravé dans les mémoires. Véritable « gardien-libéro », Neuer avait révolutionné le poste grâce à son jeu au pied, ses sorties loin de sa surface et sa lecture exceptionnelle des situations. Ses performances lui avaient valu le Gant d’Or de la compétition ainsi qu’une place dans l’équipe type du tournoi, au terme d’une campagne conclue par le sacre mondial face à l’Argentine.

Il aura disputé cinq Coupes du monde avec l’Allemagne : une troisième place en 2010, le titre suprême en 2014, deux éliminations surprises dès la phase de groupes en 2018 et 2022, puis cette dernière aventure en 2026 stoppée dès les seizièmes de finale.

Si les dernières années de la Nationalmannschaft auront été plus compliquées, elles n’effacent en rien l’empreinte laissée par Manuel Neuer. Considéré par beaucoup comme l’un des plus grands gardiens de tous les temps, l’Allemand aura redéfini les standards de son poste et inspiré toute une génération de portiers.

À 40 ans, le champion du monde 2014 quitte définitivement la scène internationale. Une page immense se tourne pour l’Allemagne, qui devra désormais écrire son avenir sans celui qui restera comme l’un des plus grands symboles de son histoire récente.