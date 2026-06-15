Coupe du monde 2026 : revivez la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur

La Côte d’Ivoire a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026. Opposés à l’Équateur lors de la première journée du groupe E, les Éléphants se sont imposés sur le score de 1 but à 0 au terme d’une rencontre disputée et tactiquement maîtrisée.

Face à une sélection équatorienne réputée pour son intensité physique et sa discipline collective, les champions d’Afrique ont su faire preuve de réalisme pour décrocher trois points extrêmement précieux dans la course à la qualification.

Dès le coup d’envoi, les Ivoiriens ont affiché leurs intentions en cherchant à monopoliser le ballon et à imposer leur rythme. Les hommes d’Émerse Faé ont toutefois dû faire face à une équipe équatorienne bien organisée, qui a longtemps fermé les espaces.

La rencontre est restée équilibrée pendant une grande partie du match, les deux sélections se créant peu d’occasions franches.

Mais comme souvent dans les grandes compétitions, un détail a fini par faire la différence.

Les Éléphants frappent au bon moment

Alors que l’Équateur semblait capable de repartir avec un point, la Côte d’Ivoire a trouvé l’ouverture grâce à une action parfaitement exploitée dans le dernier tiers du terrain.

Cette réalisation a récompensé les efforts d’une équipe ivoirienne disciplinée et appliquée dans tous les compartiments du jeu.

Une fois devant au score, les Éléphants ont parfaitement géré leur avantage en limitant les opportunités adverses jusqu’au coup de sifflet final.

Depuis son arrivée à la tête de la sélection, Émerse Faé continue d’impressionner. Après le sacre historique lors de la CAN 2024 disputée à domicile, le technicien ivoirien démontre une nouvelle fois sa capacité à préparer les grands rendez-vous.

Son équipe affiche désormais une véritable maturité tactique et une solidité mentale qui lui permettent d’aborder les matchs à élimination directe ou à fort enjeu avec beaucoup de sérénité.

Cette victoire confirme également les progrès réalisés par une génération portée par plusieurs joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Un choc contre l’Allemagne se profile déjà

Grâce à ce succès, la Côte d’Ivoire rejoint l’Allemagne en tête du groupe E. La Mannschaft a de son côté écrasé Curaçao sur le score de 7 buts à 1 lors de cette première journée.

Le prochain match entre les deux équipes s’annonce déjà comme l’une des affiches les plus attendues de ce premier tour.

Une victoire permettrait aux Éléphants de valider pratiquement leur qualification pour les seizièmes de finale. Mais face à une Allemagne impressionnante offensivement, la mission s’annonce particulièrement délicate.

Longtemps considérée comme un outsider, la Côte d’Ivoire nourrit désormais de véritables ambitions dans cette Coupe du monde 2026.

Avec une équipe équilibrée, un sélectionneur en pleine réussite et une confiance héritée de son titre continental, la sélection ivoirienne possède de sérieux arguments pour créer la surprise.

Cette première victoire face à l’Équateur constitue en tout cas un départ idéal. Les Éléphants ont pris rendez-vous avec l’Allemagne pour un choc qui pourrait déjà valoir une qualification.