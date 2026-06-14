Coupe du monde 2026 : l’Allemagne humilie Curaçao et signe la plus large victoire du tournoi

L’Allemagne humilie Curaçao pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Dans le groupe E, la Mannschaft a offert une véritable démonstration offensive en s’imposant sur le score sans appel de 7 buts à 1.

Dans un match à sens unique disputé devant des milliers de supporters allemands, les hommes de Julian Nagelsmann ont confirmé leur statut de prétendants sérieux au titre mondial.

L’Allemagne humilie Curaçao

Dès les premières minutes, l’écart de niveau entre les deux équipes est apparu évident. L’Allemagne a monopolisé le ballon, multiplié les occasions et rapidement trouvé la faille face à une sélection de Curaçao dépassée par le rythme imposé.

Les Allemands ont inscrit plusieurs buts avant même la pause, transformant rapidement cette rencontre en véritable démonstration collective. La circulation de balle, la qualité technique et l’intensité du pressing allemand ont étouffé les joueurs caribéens.

Comme attendu, les stars offensives allemandes ont pris le contrôle des opérations. Jamal Musiala a une nouvelle fois confirmé qu’il était l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération tandis que Florian Wirtz a illuminé la rencontre par sa qualité de passe et sa vision du jeu.

Le duo symbolise parfaitement le nouveau visage de la Mannschaft : jeune, technique et résolument tournée vers l’attaque.

Autour d’eux, l’ensemble du secteur offensif allemand a participé à la fête, permettant à l’équipe de signer la plus large victoire enregistrée jusqu’ici dans cette Coupe du monde 2026.

Curaçao sauve l’honneur

Malgré la domination allemande, Curaçao est parvenu à inscrire un but qui restera historique pour la sélection caribéenne. Pour sa première participation à une Coupe du monde, chaque réalisation possède une saveur particulière.

Les joueurs de Curaçao ont continué à se battre malgré l’ampleur du score, refusant de sombrer totalement face à l’une des nations les plus prestigieuses de l’histoire du football mondial.

Après les débuts plus compliqués du Brésil contre le Maroc (1-1) ou encore le nul des Pays-Bas face au Japon, l’Allemagne est la première grande nation à avoir véritablement impressionné lors de cette phase de groupes.

Championne du monde à quatre reprises (1954, 1974, 1990 et 2014), la Mannschaft rêve de reconquérir un trophée qui lui échappe depuis douze ans.

Cette victoire 7-1 permet également aux hommes de Julian Nagelsmann de prendre provisoirement la tête du groupe E avant le choc attendu contre la Côte d’Ivoire lors de la prochaine journée.

Si ce premier match ne garantit rien pour la suite de la compétition, il a au moins confirmé une chose : l’Allemagne est bien de retour parmi les candidats les plus crédibles au sacre mondial. L’Allemagne humilie Curaçao