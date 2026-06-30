Inter Milan : le bilan des quatre cadres qui quittent les Nerazzurri

L’Inter Milan a officiellement tourné une page de son histoire récente. Le club lombard a annoncé le départ, à l’expiration de leur contrat, de Yann Sommer, Matteo Darmian, Stefan De Vrij et Francesco Acerbi. Quatre joueurs d’expérience qui ont largement contribué aux succès des Nerazzurri ces dernières saisons et qui laissent derrière eux un héritage important.

Avec ces départs, l’Inter amorce un profond renouvellement de son effectif. Entre titres nationaux, finales de Ligue des champions et leadership dans le vestiaire, chacun de ces quatre joueurs a marqué de son empreinte son passage à Milan.

🚨 BREAKING: Inter Milan have announced that FOUR players have left the club at the expiry of their contracts: 🔸 Yann Sommer

🔸 Matteo Darmian

🔸 Stefan De Vrij

🔸 Francesco Acerbi — Inter (@Inter)

Sommer, De Vrij et Acerbi : des cadres jusqu’au bout

Arrivé durant l’été 2023 pour succéder à André Onana, Yann Sommer a rapidement dissipé les doutes. En trois saisons, le gardien suisse a disputé 139 rencontres sous le maillot nerazzurro, dont 100 en Serie A. Il quitte Milan avec un palmarès de deux Scudetti, une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie, tout en ayant participé à une finale de Ligue des champions. Ses 66 clean sheets resteront comme l’une de ses plus grandes marques de fabrique.

Présent au club depuis 2018, Stefan De Vrij aura incarné la régularité. Le défenseur néerlandais s’en va après huit saisons, plus de 250 apparitions et neuf trophées remportés avec l’Inter. Pilier de la défense durant plusieurs exercices, il aura également disputé deux finales de Ligue des champions, sans parvenir à décrocher le trophée européen tant convoité.

Francesco Acerbi, arrivé en 2022 après un premier prêt, aura lui aussi laissé une empreinte forte. Recruté avec un certain scepticisme, l’international italien s’est imposé comme l’un des leaders défensifs de Simone Inzaghi. En quatre saisons, il totalise 148 matches, deux Scudetti, deux Coupes d’Italie et deux Supercoupes d’Italie. Son expérience et son tempérament auront été précieux jusqu’à la fin de son aventure milanaise.

Darmian, le soldat de l’Inter

Sans doute le plus discret des quatre, Matteo Darmian quitte pourtant le club avec un bilan exceptionnel. Arrivé en 2020, le polyvalent défenseur italien aura disputé 218 rencontres toutes compétitions confondues. Capable d’évoluer à droite, à gauche ou dans l’axe, il s’est toujours mis au service du collectif.

En six saisons, Darmian aura remporté trois championnats d’Italie, trois Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie, tout en participant à deux finales de Ligue des champions. Rarement sous les projecteurs, il restera l’un des symboles de la solidité et de la continuité qui ont permis à l’Inter de retrouver les sommets du football italien.

Le départ simultané de ces quatre vétérans marque incontestablement la fin d’un cycle. Tous ont participé à replacer l’Inter parmi les meilleures équipes d’Europe, avec plusieurs titres nationaux et deux finales de Ligue des champions. Désormais, les dirigeants nerazzurri devront reconstruire une partie de leur colonne vertébrale tout en préservant l’ADN compétitif qui a fait le succès de cette génération.