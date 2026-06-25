Manchester City : Elliot Anderson se rapproche d’un transfert record

Manchester City est prêt à frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources concordantes en Angleterre, les Skyblues sont de plus en plus proches d’un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson.

Le milieu de terrain anglais de 23 ans, auteur d’une saison remarquée en Premier League, aurait déjà fait savoir qu’il souhaitait rejoindre l’équipe entraînée par Pep Guardiola. Un élément qui pourrait accélérer les négociations entre les deux clubs.

Elliot Anderson se rapproche de Manchester City. 25 juin 2026

Un transfert estimé à 150 millions d’euros

D’après le journaliste spécialisé Ben Jacobs, Manchester City a déjà transmis une offre avoisinant les 140 millions d’euros, une proposition refusée par Nottingham Forest. Le club anglais réclamerait toutefois près de 150 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

Les discussions se poursuivent entre les deux formations et un accord pourrait intervenir dans les prochains jours. Si l’opération venait à se conclure autour du montant demandé par Forest, Elliot Anderson deviendrait le milieu de terrain le plus cher de l’histoire du football.

Le transfert intégrerait également le Top 5 des plus grosses transactions jamais réalisées, toutes positions confondues.

Pep Guardiola tient son nouveau patron du milieu

International anglais à 11 reprises, Elliot Anderson sort d’une saison particulièrement aboutie sous les couleurs de Nottingham Forest. Ses performances ont largement contribué au maintien du club en Premier League, malgré une saison globalement compliquée conclue à la 16e place.

Capable d’évoluer aussi bien dans un rôle de relayeur que de milieu offensif, Anderson est considéré comme l’un des plus grands talents anglais de sa génération. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes ont séduit Pep Guardiola, qui souhaite renforcer son entrejeu après plusieurs départs importants.

Pour Nottingham Forest, cette vente représenterait une rentrée financière colossale et permettrait au club de poursuivre sa restructuration sportive. Pour Manchester City, il s’agirait d’un investissement majeur sur un joueur appelé à devenir l’un des piliers du football anglais dans les années à venir.