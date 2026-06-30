AC Milan : les dessous du transfert de Gonçalo Ramos

Le mercato estival s’emballe déjà. L’AC Milan a officialisé ce mardi l’arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du Paris Saint-Germain. Après deux saisons passées dans la capitale française, l’international portugais s’offre un nouveau défi en Serie A, où les Rossoneri espèrent en faire le nouveau patron de leur attaque.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens ces dernières semaines, Gonçalo Ramos a finalement choisi Milan pour relancer sa carrière. Le Portugais quitte un PSG où la concurrence était particulièrement féroce et où il n’est jamais parvenu à s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable malgré des statistiques intéressantes.

🚨🚨💣 OFFICIAL: Gonçalo Ramos joins AC Milan from Paris Saint-Germain. ❤️🖤 — AC Milan (@acmilan)

Le PSG tourne la page

Recruté à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos arrivait avec la réputation d’être l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe. Malgré plusieurs passages convaincants et des buts importants, le Portugais n’a jamais réussi à s’installer durablement comme la référence offensive du club parisien.

Son départ s’inscrit dans la volonté du PSG de remodeler son secteur offensif. Cette vente permet également au club de poursuivre son renouvellement d’effectif tout en offrant au joueur l’opportunité de retrouver un statut de titulaire dans un championnat où les attaquants portugais ont souvent brillé.

Milan mise sur un buteur confirmé

Du côté de l’AC Milan, cette arrivée est perçue comme un renfort majeur. Les dirigeants rossoneri recherchaient un avant-centre capable de peser dans la surface, de participer au jeu collectif et de garantir un rendement régulier devant le but. Le profil de Gonçalo Ramos répond parfaitement à ces critères.

À 25 ans, l’international portugais arrive dans un club historique avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau. Les supporters milanais espèrent désormais qu’il reproduira les performances qui avaient fait de lui l’un des attaquants les plus convoités d’Europe sous les couleurs du Benfica.

Pour Gonçalo Ramos, cette signature marque le début d’un nouveau chapitre. Après la Ligue 1, c’est désormais en Serie A que le buteur portugais tentera d’écrire la suite de sa carrière, avec la lourde responsabilité de faire vibrer San Siro sous les couleurs rouge et noir.