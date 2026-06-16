Coupe du monde 2026 : les résultats complets du lundi 15 juin

Le cinquième jour de la Coupe du monde 2026 a réservé plusieurs surprises. L’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert pour l’entrée en lice historique des Requins Bleus, tandis que l’Égypte a longtemps cru faire tomber la Belgique. De son côté, la Suède a signé la plus large victoire de la journée face à la Tunisie.

Alors que plusieurs favoris effectuaient leurs débuts dans ce Mondial nord-américain, la journée du lundi 15 juin a rappelé une nouvelle fois qu’aucun match n’est gagné d’avance dans une Coupe du monde. Des stades d’Atlanta à Seattle, les outsiders ont bousculé la hiérarchie et offert des scénarios parfois inattendus.

La Côte d’Ivoire démarre parfaitement

Dans le groupe E, la Côte d’Ivoire a lancé son tournoi par une précieuse victoire face à l’Équateur (1-0). Les Éléphants ont longtemps buté sur une défense sud-américaine bien organisée avant de trouver l’ouverture dans les derniers instants grâce à Amad Diallo.

Un succès capital pour les champions d’Afrique, qui rejoignent l’Allemagne en tête de leur groupe après le spectaculaire 7-1 infligé par la Mannschaft à Curaçao la veille.

La Suède frappe fort, la Tunisie déjà sous pression

Dans le groupe F, la Suède a réalisé l’une des prestations les plus convaincantes depuis le début du tournoi en dominant largement la Tunisie (5-1). Les Scandinaves ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et n’ont jamais laissé le moindre espoir aux Aigles de Carthage.

Cette lourde défaite place déjà la Tunisie dans une situation délicate avant ses prochains rendez-vous face au Japon et aux Pays-Bas.

Le Cap-Vert écrit une page de son histoire

Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a réussi un exploit retentissant en accrochant l’Espagne (0-0) à Atlanta. Face au champion d’Europe en titre, les Capverdiens ont résisté avec courage et discipline durant 90 minutes.

Le gardien Vozinha, véritable héros de la soirée, a multiplié les arrêts décisifs pour préserver un résultat historique. Ce premier point dans l’histoire du Cap-Vert en Coupe du monde restera longtemps gravé dans la mémoire du football africain.

L’Égypte fait trembler la Belgique

À Seattle, l’Égypte est passée tout près d’un exploit face à la Belgique. Les Pharaons ont ouvert le score grâce à Emam Ashour avant de voir Romelu Lukaku changer le cours de la rencontre dès son entrée en jeu. Son impact a provoqué l’égalisation belge sur un but contre son camp de Mohamed Hany.

Score final : 1-1. Un résultat encourageant pour les hommes d’Hossam Hassan, qui restent en quête de leur première victoire dans l’histoire de la Coupe du monde. 5

Résultats du lundi 15 juin 2026

Côte d’Ivoire 1-0 Équateur

Suède 5-1 Tunisie

Espagne 0-0 Cap-Vert

Belgique 1-1 Égypte

Arabie saoudite 1-1 Uruguay

Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

Fait remarquable : les quatre dernières rencontres de la journée se sont terminées sur un score de parité. Une situation devenue extrêmement rare dans l’histoire de la Coupe du monde.

Le Mondial 2026 poursuivra son premier tour ce mardi avec l’entrée en lice très attendue de la France face au Sénégal, ainsi que le choc entre l’Argentine et l’Algérie.