Bayern Munich : Kompany espère des retours majeurs avant le choc contre le PSG

À quelques jours du match retour face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich prépare activement ce qui s’annonce comme le rendez-vous le plus important de sa saison.

Battus à l’aller (5-4) dans une demi-finale spectaculaire de Ligue des Champions UEFA, les Bavarois n’ont qu’un but de retard à combler pour espérer renverser la situation à domicile.

Dans ce contexte, l’état de l’effectif est au cœur des préoccupations. Présent en conférence de presse, Vincent Kompany a fait le point avec une certaine prudence, tout en laissant entrevoir des raisons d’espérer. L’entraîneur belge pourrait en effet bénéficier de plusieurs retours importants pour ce choc européen.

Le cas le plus suivi concerne Alphonso Davies. Sorti à la pause lors du match aller après une gêne physique, le latéral canadien a rassuré le staff médical.

« Les tests sont positifs, il devrait pouvoir reprendre l’entraînement », a confié Kompany.

Une nouvelle qui pourrait peser lourd, tant l’impact offensif et la vitesse de Davies sont essentiels dans le système bavarois.

D’autres joueurs restent incertains mais pourraient également intégrer le groupe dans les prochains jours. Le staff du Bayern adopte une gestion prudente afin d’éviter tout risque inutile, surtout à ce stade de la compétition où chaque détail peut faire basculer une qualification.

Avant de penser à Paris, le Bayern devra toutefois gérer un match de championnat face à Heidenheim, une rencontre qui pourrait permettre de faire souffler certains cadres déjà très sollicités. Une stratégie assumée pour arriver avec un maximum de fraîcheur physique au moment décisif.

Dans une Allianz Arena qui s’annonce bouillante, le Bayern Munich croit encore à l’exploit. Avec un effectif potentiellement renforcé et un retard minime, les Bavarois comptent bien renverser le PSG et s’offrir une place en finale.