Al-Hilal : Benzema craque au pire moment, la toile s’enflamme

Karim Benzema a manqué un penalty décisif lors de l’élimination d’Al-Hilal en Ligue des champions asiatique. Une erreur qui déclenche une vague de critiques et de moqueries.

La soirée a viré au cauchemar pour Karim Benzema et Al-Hilal. Opposé à Al-Sadd en huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique, le club saoudien a été éliminé au terme d’un scénario cruel. Après un match spectaculaire conclu sur un score de 3-3, malgré des réalisations de Sergej Milinković-Savić, Salem Al-Dawsari et Marcos Leonardo, tout s’est joué lors d’une séance de tirs au but sous haute tension.

Et c’est précisément là que tout a basculé. Troisième tireur d’Al-Hilal, Karim Benzema a complètement manqué sa tentative, envoyant le ballon largement au-dessus de la barre. Dans la foulée, le jeune Français Saïmon Bouabré a lui aussi échoué, ouvrant la voie à Akram Afif, auteur du tir victorieux pour le club qatari.

Une erreur qui coûte cher

Pour Benzema, le contraste est brutal. Quelques jours plus tôt, l’ancien capitaine du Real Madrid s’illustrait avec un triplé en championnat. Mais dans ce match couperet, son échec a lourdement pesé dans la balance. Al-Hilal, pourtant considéré comme l’un des favoris de la compétition, quitte prématurément la scène asiatique.

Cette élimination a immédiatement déclenché une vague de réactions. Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées, certains supporters n’hésitant pas à parler de « karma » après son départ d’Al-Ittihad. D’autres sont allés plus loin, évoquant même une fin de carrière pour le Ballon d’Or 2022.

Les moqueries ne sont pas venues uniquement des fans. Les rivaux d’Al-Hilal ont rapidement saisi l’occasion pour en rajouter. Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, a publié un message ironique sur ses réseaux, se réjouissant implicitement de l’élimination de son concurrent direct.

Dans un football saoudien de plus en plus médiatisé et compétitif, chaque faux pas prend une dimension amplifiée. Pour Benzema, cette soirée restera comme un tournant délicat, où la pression et les attentes ont brutalement rattrapé la star française.