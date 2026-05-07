Bayern-PSG : Paris héroïque, Munich terrassé, Arsenal attend les champions d’Europe

Le Paris Saint-Germain l’a encore fait. Dans une Ligue des champions complètement folle, les Parisiens ont validé leur billet pour une deuxième finale consécutive après un nul héroïque dans le match Bayern-PSG (1-1), mercredi soir à l’Allianz Arena.

Huit jours après le spectaculaire 5-4 du Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont souffert, plié, parfois vacillé… mais jamais rompu. Porté par un collectif en mission, Paris défendra bien sa couronne européenne le 30 mai prochain à Budapest contre Arsenal.

Le scénario rêvé pour Paris s’est rapidement dessiné. Dès les premières minutes, Ousmane Dembélé a glacé Munich en concluant une action éclair initiée par Khvicha Kvaratskhelia. Une frappe sous la barre pour faire exploser le parcage parisien et donner deux buts d’avance au PSG sur l’ensemble des deux matchs.

Ce but a totalement changé la physionomie de la rencontre. Le Bayern a alors poussé avec intensité, monopolisant le ballon (66 % de possession), mais Paris a répondu avec une solidarité impressionnante.

Pacho, Marquinhos et Safonov en mode guerriers

Sous les vagues bavaroises, la défense parisienne a livré une bataille monumentale. Willian Pacho a multiplié les interventions rugueuses, tandis que Marquinhos a incarné le leadership dans les moments les plus étouffants.

Dans les cages, Matvey Safonov a répondu présent avec plusieurs arrêts déterminants devant Jamal Musiala, Michael Olise et Luis Diaz.

Et quand le Bayern semblait enfin proche de renverser la situation, Paris a trouvé les ressources mentales pour tenir.

À quelques minutes de la fin, Harry Kane a ravivé l’espoir allemand avec une frappe sous la barre après un enchaînement dans la surface. L’Allianz Arena s’est alors embrasée, croyant au miracle.

Mais le PSG n’a pas craqué. Les dernières secondes ont été irrespirables, avec un Bayern lancé à l’abordage et des Parisiens épuisés mais héroïques.

Le coup de sifflet final a finalement libéré tout un club.

Après la rencontre, le camp bavarois n’a pas caché sa frustration envers l’arbitrage du Portugais Joao Pinheiro.

Vincent Kompany a notamment contesté l’absence de deuxième carton jaune pour Nuno Mendes, tandis que la main de Joao Neves dans la surface a également suscité la colère du Bayern.

Le PDG bavarois Jan-Christian Dreesen a même pointé “l’inexpérience” de l’arbitre après la rencontre.

Paris rêve désormais d’une deuxième étoile

Cette qualification confirme surtout la dimension prise par ce PSG version Luis Enrique. Une équipe capable d’attaquer avec génie… mais aussi de souffrir ensemble.

“On n’a pas des joueurs, on a des guerriers”, a lancé Nasser Al-Khelaïfi après la rencontre.

Face à Arsenal, le PSG aura désormais l’occasion d’aller chercher une nouvelle page d’histoire et une deuxième Ligue des champions consécutive.