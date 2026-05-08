PSG : Arsenal prépare déjà un mauvais coup à Luis Enrique avant la finale

Le Paris Saint-Germain et Arsenal ne se retrouveront pas uniquement sur la pelouse de Budapest le 30 mai prochain pour la finale de la Ligue des champions. En coulisses aussi, les deux géants européens pourraient rapidement entrer en confrontation. Et cette fois, le dossier se nomme Bradley Barcola.

Brillant par séquences cette saison sous les ordres de Luis Enrique, l’international français attire de plus en plus de prétendants sur le marché européen. Selon plusieurs médias allemands et anglais, Arsenal surveille désormais de très près la situation de l’ailier parisien.

Un intérêt qui intervient à peine quelques semaines avant une finale européenne explosive entre les deux clubs.

Arsenal veut renforcer son attaque

À Londres, Mikel Arteta prépare déjà les contours de son prochain mercato. Malgré une saison globalement réussie et une qualification pour la finale de la Ligue des champions, les Gunners estiment qu’il manque encore plusieurs armes offensives pour franchir un nouveau cap.

Le club anglais cherche notamment un ailier capable d’apporter davantage de percussion et de créativité dans les grands rendez-vous.

Ces derniers jours, le nom de Marcus Rashford avait déjà circulé du côté de l’Emirates Stadium. Mais cette piste paraît extrêmement compliquée. Manchester United refuse l’idée de renforcer un rival direct en Premier League, tandis que l’attaquant anglais continue de privilégier une aventure au FC Barcelone.

Arsenal s’est donc activé sur d’autres profils offensifs… et Bradley Barcola fait désormais partie des priorités observées par le club londonien.

D’après Sky Germany, les dirigeants anglais ont déjà pris plusieurs renseignements concernant la situation du Français au PSG. Le profil de l’ancien Lyonnais plaît énormément à Mikel Arteta.

Barcola attire toute l’Europe

À seulement 23 ans, Bradley Barcola continue de prendre une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain. Même s’il n’est pas systématiquement titulaire dans le système de Luis Enrique, son impact reste important dans la rotation offensive parisienne.

Cette saison, l’ailier français a participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues, avec un bilan de 12 buts et 7 passes décisives.

Sa vitesse, sa capacité à éliminer dans les un-contre-un et sa polyvalence séduisent plusieurs grands clubs européens.

Outre Arsenal, le Bayern Munich suit également le dossier avec attention. Le FC Barcelone apprécie aussi énormément le profil du joueur, tout comme Liverpool, qui réfléchit déjà à la succession de Mohamed Salah.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, un transfert de Barcola lors du prochain mercato est considéré comme “possible” par plusieurs intermédiaires du marché.

Une information qui risque forcément de faire réagir à Paris.

Car malgré la forte concurrence offensive imposée par Luis Enrique avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué ou encore Ramos, Bradley Barcola reste considéré comme l’un des joueurs d’avenir du projet parisien.

Le PSG veut éviter un nouveau feuilleton

Du côté du PSG, la position officielle reste claire : il n’existe aucune volonté de vendre Bradley Barcola cet été.

Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 et des discussions autour d’une prolongation étaient même déjà évoquées ces dernières semaines.

Mais dans le football moderne, les intérêts venus d’Angleterre peuvent rapidement faire évoluer certaines situations. Surtout lorsqu’un club comme Arsenal décide de passer à l’action.

Le timing de cette offensive londonienne ne passe d’ailleurs pas inaperçu. À quelques semaines de la finale de Ligue des champions, voir Arsenal s’intéresser ouvertement à un joueur du PSG ajoute une dimension supplémentaire à la rivalité naissante entre les deux clubs.

Les Gunners savent également qu’ils devront envoyer un signal fort sur le marché pour convaincre qu’ils peuvent désormais rivaliser durablement avec les plus grands clubs européens.

À Paris, Luis Enrique apprécie énormément le profil de Barcola et compte toujours sur lui dans sa rotation offensive. Le technicien espagnol considère notamment que son explosivité et sa capacité à déséquilibrer les défenses restent précieuses dans les grands matchs.