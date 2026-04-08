Barça – Atlético : 12 joueurs sous menace avant un quart sous tension

Le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid en Ligue des champions s’annonce explosif. Douze joueurs sont sous la menace d’une suspension avant le match retour.

Le quart de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ne se jouera pas uniquement sur le terrain. La gestion des cartons jaunes pourrait peser lourd dans cette double confrontation.

Pas moins de douze joueurs sont actuellement sous la menace d’une suspension. En cas d’avertissement à l’aller, ils manqueraient le match retour prévu au Metropolitano.

Du côté de Diego Simeone, la situation est particulièrement délicate. Sept joueurs sont concernés : Thiago Almada, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri et Giuliano Simeone.

À cela s’ajoute Pablo Barrios, lui aussi sous menace, mais actuellement blessé. Même l’entraîneur Diego Simeone devra faire attention, puisqu’un avertissement pourrait l’empêcher de diriger son équipe lors du retour.

La défense madrilène est notamment sous pression, avec Lenglet et Le Normand en première ligne.

Le FC Barcelone n’est pas épargné. Quatre joueurs sont concernés : Lamine Yamal, Fermín Lopez, Gerard Martín et Marc Casadó.

Un risque important pour Hansi Flick, d’autant que plusieurs d’entre eux devraient débuter la rencontre. Lamine Yamal, pièce maîtresse de l’attaque catalane, devra notamment faire preuve de maîtrise.

Des absences qui pourraient coûter cher

La situation est d’autant plus sensible que le Barça doit déjà composer avec plusieurs incertitudes. Les blessures de Jules Koundé et Alejandro Balde fragilisent la défense, tandis que le milieu est affaibli par l’absence de Bernal et les doutes autour de Frenkie de Jong.

Dans ce contexte, une suspension de Fermín ou Casadó compliquerait encore davantage les plans de Flick.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce quart de finale sera aussi une bataille de nerfs. Chaque duel, chaque intervention devra être maîtrisée.

Car dans une double confrontation aussi serrée, une simple faute pourrait peser très lourd sur la suite de la compétition.