Ligue des champions : Arsenal gagne, mais inquiète toujours

Arsenal s’est imposé face au Sporting, mais sans convaincre. Derrière le résultat, les doutes persistent autour du niveau réel des Gunners.

Arsenal avance, mais sans briller. Opposés au Sporting en quart de finale de Ligue des champions, les hommes de Mikel Arteta ont arraché une victoire précieuse dans les dernières minutes. Un succès qui masque difficilement les difficultés actuelles du club londonien.

Leader en Premier League et bien placé sur la scène européenne, Arsenal peine pourtant à séduire dans le jeu. Depuis le début de l’année 2026, la machine semble s’être grippée.

Face au Sporting, Arsenal a affiché un visage prudent, presque calculateur. Organisation défensive solide, transitions maîtrisées, mais peu d’inspiration offensive.

Martin Ødegaard est apparu en manque d’idées, Madueke bien muselé, tandis que Gyökeres et Trossard ont peiné à peser réellement. Résultat : une domination stérile et un match longtemps verrouillé.

Il a fallu attendre les dernières secondes pour voir les Gunners faire la différence. Sur une action initiée par Martinelli, Kai Havertz a offert la victoire dans le temps additionnel. Un scénario proche du hold-up.

Si Arsenal repart avec un avantage, il le doit en grande partie à David Raya. Le gardien espagnol a réalisé une prestation exceptionnelle avec pas moins de dix arrêts décisifs.

Dans les moments clés, notamment en fin de match, il a maintenu son équipe à flot. Une performance saluée par ses coéquipiers, à commencer par Havertz.

Une équipe sous pression

Cette victoire intervient dans un contexte délicat. Arsenal restait sur deux défaites importantes, en finale de League Cup et en FA Cup. La pression monte à l’approche du sprint final.

Mikel Arteta n’a d’ailleurs pas caché son soulagement après la rencontre. Pour lui, ce match devait servir de déclic.

Mais derrière le discours, une réalité s’impose : Arsenal n’a plus de marge. Sa maîtrise tactique ne suffit plus à masquer ses lacunes offensives.

Sur le papier, Arsenal reste un candidat crédible au titre. Mais dans le contenu, les signaux sont moins rassurants.

Dans une Ligue des champions où le moindre détail compte, ce manque de créativité pourrait rapidement coûter cher.

La qualification reste en bonne voie. Mais pour aller au bout, les Gunners devront montrer un tout autre visage.