Premier League : 25 joueurs sous pression, entre révélations, relances et records

Le marché est fermé, mais le feuilleton ne fait que commencer en Premier League. Entre transferts XXL, revanche personnelle et places à prendre avant le Mondial 2026, tour d’horizon des 25 joueurs qui peuvent faire basculer la saison.

L’essentiel Isak (Liverpool, 125 M£) ouvre l’ère des Reds version record : pression immédiate dès Burnley (14 septembre).

ouvre l’ère des Reds version record : pression immédiate dès Burnley (14 septembre). Gardiens, saison clé : Donnarumma vs Trafford à City, Lammens en embuscade à United, « Dibu » Martínez reste à Villa.

: Donnarumma vs Trafford à City, Lammens en embuscade à United, « Dibu » Martínez reste à Villa. Jeunes et revenants : Šeško (Man United) sous pression, Dowman (Arsenal, 15 ans) déjà lancé, Grealish relancé à Everton.

Le casting est royal et les scénarios multiples. Alexander Isak arrive à Liverpool pour un montant record (125 M£) et doit immédiatement endosser le costume de n°9 d’un champion en titre. « Comment gérera-t-il la pression de mener la ligne ? », s’interrogent déjà les observateurs alors que les Reds se déplacent à Burnley le 14 septembre.

À Londres, Marc Guehi (Crystal Palace) a frôlé Liverpool avant un revirement de dernière minute. En fin de contrat en 2026, chaque apparition pèsera dans son avenir. Chez les promesses, Palace tente le pari Christantus Uche, passé de milieu en D3 espagnole à attaquant en Liga, désormais propulsé en Premier League.

Le trône des gardiens, un fil rouge

Manchester City a déclenché un duel XXL : Gianluigi Donnarumma débarque pour concurrencer James Trafford, promu n°1 en début de saison. Premier épisode attendu au derby face à United (14 septembre). À Manchester United, la hiérarchie reste mouvante : Altay Bayindir a débuté, Senne Lammens pousse et tout le monde scrute la réponse d’Emiliano « Dibu » Martínez, resté à Aston Villa malgré des signaux envoyés vers Old Trafford.

Jack Grealish revit à Everton (4 passes décisives en 3 matches) et veut retrouver l’Angleterre. Phil Foden (City) jure que « la faim est revenue » après une saison en demi-teinte. À United, le jeune Benjamin Šeško (22 ans) porte déjà de lourdes attentes : « À cet âge, on apprend encore, on se trompe », prévient Louis Saha. Kobbie Mainoo, lui, cherche du temps de jeu dans un milieu cadenassé par Bruno Fernandes.

Arsenal cultive l’avenir : Riccardo Calafiori séduit par son rôle hybride et Max Dowman (15 ans !) grignote ses premières minutes, déjà convoqué pour la C1. Tottenham muscle son entrejeu avec João Palhinha (prêt avec option), tandis que Sunderland s’offre l’expérience de Granit Xhaka pour sécuriser son maintien.

Plus au nord, Newcastle panse le départ d’Isak avec Nick Woltemade (record du club) et l’assurance-buteurs de Yoane Wissa. Nottingham Forest s’en remet à la fiabilité de Chris Wood (20 buts la saison passée). Wolves gardent Jorgen Strand Larsen malgré les offres refusées, Leeds relance Dominic Calvert-Lewin, et West Ham a peut-être déniché la bonne pioche avec El Hadji Malick Diouf (déjà 2 passes décisives).

La patine des vétérans

À Brighton, James Milner (39 ans) chasse le record d’apparitions en Premier League (653, Gareth Barry). Son retour à Anfield en décembre pourrait devenir un moment d’histoire si la série se poursuit.

D’ici au printemps, ces intrigues s’entrecroiseront avec la course au titre, l’Europe et la sélection. Un seul fil conducteur : la Premier League reste l’endroit où chaque semaine réécrit le scénario.