Isak à Liverpool : dans les coulisses du transfert le plus explosif de l’été

Liverpool a arraché Alexander Isak à Newcastle pour 125 M£, record britannique. Retour sur une saga tendue, entre bras de fer, réunions secrètes et enjeux financiers XXL.

L’essentiel Isak a signé un contrat de six ans à Liverpool pour 125 M£ (valeur portée à 130 M£ pour Newcastle via mécanismes de solidarité).

La rupture avec Newcastle s’est cristallisée cet été : « grève » du joueur, tournée d’Asie manquée et communiqué incendiaire sur Instagram.

En coulisses : réunion à domicile avec Yasir Al-Rumayyan (PIF), tensions entre Eddie Howe et ses amis Hughes/Edwards, et montage financier millimétré.

LIVERPOOL — L’affaire s’est conclue dans la dernière ligne droite du mercato, lundi peu avant 19h (heure locale). Sous les yeux de sa sœur et de ses parents, Alexander Isak paraphe un bail de six ans et devient le nouveau numéro 9 des Reds. Une heure plus tard, le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique quitte Kirkby pour s’envoler vers Stockholm et rejoindre la Suède, le sourire fatigué mais soulagé.

Derrière la photo officielle, une saga « toxique » : offre initiale de 110 M£ rejetée, bras de fer public, et un montant final de 125 M£ déboursé par Liverpool — valorisé 130 M£ côté Newcastle en raison des paiements de solidarité FIFA. « Je veux marquer l’histoire, je veux gagner des trophées », confiera Isak, lucide sur l’onde de choc provoquée à Tyneside.

Un bras de fer qui a tout changé

Le point de bascule remonte au printemps 2024. Malgré quatre ans de contrat, le camp Isak espère une revalorisation après ses 25 puis 27 buts sur deux saisons. Le départ d’Amanda Staveley, l’arrivée de Paul Mitchell et la prudence imposée par le PSR diffèrent les discussions. Le Suédois décide alors d’ouvrir la porte à un départ pour viser plus haut et être payé en conséquence.

L’été 2025 embrase le dossier : « petite blessure », absence remarquée lors de la tournée en Asie, entraînements à l’écart et, surtout, un message cinglant sur Instagram où l’attaquant dénonce des « promesses non tenues » et une confiance « brisée ». Newcastle réplique par un communiqué musclé affirmant qu’aucun feu vert n’a été donné, tout en fixant implicitement ses conditions : deux recrues offensives (dont une calibre Ligue des champions) et une offre proche de 150 M£.

En coulisses, la température grimpe. Une délégation du PIF menée par Yasir Al-Rumayyan se rend au domicile d’Isak pour tenter l’apaisement. Eddie Howe ménage publiquement son buteur mais admet en privé une « situation perdant-perdant ». Les relations se tendent avec Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) et Michael Edwards (CEO du football chez FSG), deux proches de longue date du coach.

La stratégie de Liverpool, elle, est claire : Isak est une cible ancienne, suivie depuis l’AIK, et les Reds ont déjà sécurisé Hugo Ekitike. L’empilement des signaux finit par fissurer Newcastle, d’autant que le club accélère sur Nick Woltemade et travaille des solutions de financement pour disposer rapidement des flux liés à la vente record.

Le dernier virage s’opère dimanche soir après la victoire des Reds contre Arsenal : l’accord tombe au-delà de 22h. Liverpool paiera 125 M£, Real Sociedad touchera sa part sur la plus-value, et Newcastle actera un transfert dont la valeur grimpe à 130 M£ avec solidarité. À Anfield, Isak rejoint une ligne offensive pléthorique (Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike) et vise une première à Burnley le 14 septembre, une fois le rythme retrouvé avec la sélection.

Dans la diaspora africaine, l’excitation est palpable. À Douala, Jean-Marc, supporter des Reds, résume l’attente : « On n’a pas seulement recruté un buteur, on a pris un décisif de grands soirs. S’il s’intègre vite, la Premier League va le sentir. » Au bout d’un été sous haute tension, chacun a obtenu quelque chose : Liverpool son 9, Newcastle sa manne, Isak son horizon.