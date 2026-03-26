France – Brésil : Kylian Mbappé encense Neymar

À la veille du match amical entre le Brésil et la France, Kylian Mbappé a pris position sur le cas Neymar. L’attaquant français se montre convaincu du retour du Brésilien au plus haut niveau.

Présent en conférence de presse à Boston, à la veille du choc entre le Brésil et la France, Kylian Mbappé a été interrogé sur plusieurs sujets, dont celui de Neymar. L’occasion pour le capitaine des Bleus de revenir sur l’importance du joueur brésilien, aujourd’hui au cœur de nombreuses interrogations.

Interrogé sur l’influence respective de Neymar et de Vinícius Júnior dans la sélection brésilienne, l’attaquant du Real Madrid a opté pour une réponse nuancée : « Je pense que ça peut être les deux », a-t-il expliqué, avant de souligner la singularité de son ancien coéquipier.

Mbappé n’a pas caché son admiration pour Neymar, qu’il considère toujours comme une figure majeure du football mondial :

« C’est un très grand joueur […] je ne vois pas une Coupe du monde sans Neymar », a-t-il affirmé.

Pour le Français, la Coupe du monde reste la scène des plus grands talents, et Neymar y a toute sa place malgré les incertitudes liées à sa condition physique.

Une confiance intacte

Connaissant bien le joueur pour avoir évolué à ses côtés au Paris Saint-Germain, Mbappé se montre confiant quant à sa capacité à revenir au plus haut niveau : « Je connais Neymar, il va se préparer pour le Mondial et il sera là ».

Des propos forts qui contrastent avec les doutes entourant actuellement l’attaquant brésilien, éloigné de la sélection depuis sa blessure au genou en 2023 et récemment opéré.

À quelques mois du Mondial 2026, le cas Neymar continue de diviser au Brésil. Mais du côté de Mbappé, la conviction est claire : le numéro 10 brésilien reste une pièce incontournable du football mondial.

Le duel de ce soir entre le Brésil et la France pourrait d’ailleurs offrir un aperçu des forces en présence, même si Neymar n’est pas attendu sur la pelouse. Une absence qui n’enlève rien à son statut, toujours intact aux yeux de ses pairs.