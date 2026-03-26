Vinícius Júnior : « Griezmann est un grand joueur. » 

Le transfert d’Antoine Griezmann vers la MLS continue de faire réagir. À la veille d’un choc amical entre la France et le Brésil, Vinícius Jr a tenu à rendre hommage à l’attaquant français.

L’annonce de l’arrivée d’Antoine Griezmann à Orlando City SC à partir de l’été prochain marque un tournant dans la carrière de l’ancien international français. Après une trajectoire entièrement construite en Espagne, le joueur s’apprête à découvrir un nouveau championnat, la Major League Soccer.

Présent en conférence de presse avant la rencontre amicale face à l’équipe de France, Vinícius Júnior a réagi à ce choix de carrière, saluant le parcours et l’impact du joueur tricolore.

L’ailier du Real Madrid n’a pas tari d’éloges sur Griezmann :

« Griezmann est un grand joueur. Je l’apprécie beaucoup, j’aime tout ce qu’il a accompli dans sa carrière. Je pense qu’il va beaucoup apporter à la ligue américaine », a-t-il déclaré.

Une reconnaissance qui témoigne du respect que suscite l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sur la scène internationale.

Vinícius ferme la porte à la MLS

Interrogé sur un éventuel départ vers la MLS, Vinícius Jr a toutefois fermé la porte pour le moment. Le Brésilien reste concentré sur son aventure madrilène.

« Je ne pense pas encore aller là-bas. Je pense au Real Madrid et à y rester longtemps », a-t-il affirmé, confirmant son attachement au club espagnol.

Si Griezmann s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre aux États-Unis, Vinícius Jr, lui, semble encore loin d’un tel choix, préférant poursuivre sa progression au plus haut niveau européen.

Avant de suivre des trajectoires différentes, les deux hommes auront toutefois rendez-vous ce soir sur la pelouse. Lors du match amical entre le Brésil et la France, Vinícius Júnior et Antoine Griezmann devraient se retrouver face à face, offrant un dernier duel symbolique avant le grand départ de l’attaquant français vers la MLS.