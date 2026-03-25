Top Buts : les plus beaux buts d’Antoine Griezmann avec l’Atlético de Madrid

Véritable icône de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a marqué l’histoire du club avec plus de 190 buts en plus de 390 matchs disputés sous le maillot rojiblanco. Arrivé en 2014 en provenance de la Real Sociedad, l’attaquant français a également enrichi son palmarès avec plusieurs trophées majeurs, dont une Europa League, une Supercoupe d’Europe et une Supercoupe d’Espagne.

Mais au-delà des chiffres, c’est par ses gestes, ses inspirations et ses moments de grâce que “Grizi” a marqué les esprits. Retour sur cinq buts qui racontent, à eux seuls, la trajectoire d’un joueur devenu légende.

1. Le coup de tonnerre dans le derby contre le Real Madrid (2024)

Le 18 janvier 2024, Antoine Griezmann a réalisé une action de génie en prolongation (100e) du 8e de finale de Copa del Rey contre le Real Madrid, offrant la victoire (4-2) à l’Atlético. Ce but splendide survenu après un rush solitaire a brisé l’invincibilité des Merengues et propulsé les Colchoneros en quarts.

Après avoir éliminé Vinicius Junior, Griezmann a marqué dans un angle fermé d’une frappe du gauche, après un contrôle de l’extérieur, nettoyant la lucarne de Lunin.

Ce but est considéré comme l’un des moments forts de la saison 2023-2024 pour l’Atlético de Madrid face à leur rival historique.

2. Le récital en finale d’Europa League contre Marseille (2018)

En finale de l’UEFA Europa League 2017/2018 disputée à Lyon, Antoine Griezmann a été le grand artisan du succès de l’Atlético de Madrid face à l’Olympique de Marseille (3-0). L’attaquant français a inscrit un doublé décisif guidant les Colchoneros vers un nouveau sacre européen.

Ce triomphe permet à l’Atlético de décrocher sa troisième Europa League en neuf saisons, rejoignant ainsi les clubs les plus titrés de la compétition. Griezmann, élu homme du match, entre également dans l’histoire en devenant l’un des rares joueurs à marquer deux buts lors d’une finale de C3.

3. Le contre parfait face au Bayern Munich (Ligue des champions 2016)

En demi-finale retour de Ligue des champions, l’Atlético souffre face au Bayern.

Mais sur une transition éclair, Griezmann surgit, conclut avec sang-froid et propulse son équipe en finale.

Antoine Griezmann a inscrit le but décisif pour la qualification de l’Atlético Madrid en finale de Ligue des champions, mardi à Munich (1-0, 1-2). Servi par Torres à la limite du hors-jeu, le Français est allé ajuster froidement Manuel Neuer.

4. Le retourné acrobatique contre la Roma

Contrôle orienté, enchaînement instantané, retourné acrobatique. Face à la Roma, en novembre 2017, Griezmann signe un but d’une pureté technique rare.

Auteur de la passe décisive du but du break marqué par Kevin Gameiro, Antoine Griezmann a surtout permis aux Colchoneros de remporter le match (2-0) grâce a un fabuleux retourné acrobatique.

Sur une centre de Correa qui s’est arraché au deuxième poteau, Grizou se met en position et catapulte le ballon au fond des filets d’un superbe ciseau. Une pure merveille !

5. Le lob subtil contre la Real Sociedad

Pour son second retour à Anoeta, l’antre de la Real Sociedad, son club formateur, sous son nouveau maillot de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a réglé la mire. Le 18 octobre 2015, il ne lui aura même fallu que six minutes pour ouvrir le score. Et de quelle manière !

Lancé par Koke à hauteur du rond central, l’attaquant a littéralement transpercé l’arrière-garde basque de deux terribles coups de rein, avant de s’en aller battre le gardien d’une merveille de louche du pied gauche, douce comme une caresse.

Aujourd’hui, chaque but inscrit par Griezmann avec le maillot rojiblanco raconte une histoire. Celle d’un joueur devenu symbole, et d’une légende construite dans l’effort, la fidélité et le talent.

Et pour toi, quel est le plus beau but de Griezmann avec l’Atlético ?