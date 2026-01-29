Vidéo : le magnifique but d’Anatoli Trubin face au Real Madrid !

Incroyable mais vrai ! Dans un retournement de situation historique, Anatoli Trubin, le gardien du Benfica, a marqué le but décisif à la dernière minute contre le Real Madrid, offrant la victoire à son équipe et provoquant la stupeur sur le terrain.

Dans une soirée irrespirable à l’Estádio da Luz, le Benfica a battu le Real Madrid (4-2) au terme d’un scénario fou. Une victoire historique qui envoie les Lisboètes en playoffs de la Ligue des champions et prive le géant espagnol d’une qualification directe pour les huitièmes.

Kylian Mbappé a tout tenté en vain

Mené puis sous pression, le Real Madrid a longtemps cru s’en sortir grâce à son homme fort. Kylian Mbappé a encore répondu présent dans les grands rendez-vous. À la 30e minute, le Français a ouvert le score, avant de redonner espoir aux siens à l’heure de jeu (58e), maintenant le Real à flot dans un scénario devenu incontrôlable.

Mais cette fois, les deux éclairs de Mbappé n’ont pas suffi. Car le Real ne jouait pas seulement contre le Benfica : il jouait aussi contre le calcul, le classement et la nécessité pour les Portugais de s’imposer avec l’écart suffisant pour dépasser l’Olympique de Marseille.

À 3-2, les Aigles y croyaient encore, mais restaient suspendus à un fil. Il manquait ce but qui pouvait tout faire basculer : leur qualification, l’élimination de Marseille… et la chute du Real Madrid hors du top 16.

Anatoli Trubin, le héros venu de nulle part

La scène restera gravée dans l’histoire de la Ligue des champions. À la 97e minute, ultime coup franc pour le Benfica. Le gardien Anatoli Trubin quitte sa surface et monte dans la zone madrilène. Le centre est parfait. Le timing aussi. D’une tête puissante, le géant ukrainien bat Thibaut Courtois et fait exploser le stade.

TURBIN JE TAIME BAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA LA HONTE A VIE

En quelques secondes, Lisbonne bascule dans la folie. Le 4-2 qualifie le Benfica pour les playoffs, élimine Marseille et condamne le Real Madrid à une phase bien plus périlleuse.

Ce résultat fait l’effet d’un coup de tonnerre pour le club le plus titré d’Europe. Sorti du top 16, le Real devra désormais passer par une voie plus compliquée pour espérer retrouver les sommets. Une situation impensable il y a encore quelques semaines, dans une phase de groupes marquée par une irrégularité inhabituelle.

Pour le Benfica, en revanche, c’est une page d’histoire qui s’écrit. Une qualification arrachée avec courage, audace