OM : critiqué, Medhi Benatia entretient le flou sur son avenir à Marseille

Touché mais lucide après la défaite de l’Olympique de Marseille face au PSG en Trophée des Champions, Medhi Benatia a livré un discours aussi sincère que troublant. Fier du visage affiché par ses joueurs, le directeur du football olympien a néanmoins laissé transparaître une vraie incertitude quant à son propre futur dans un environnement qu’il juge usant et impitoyable.

Battu mais loin d’être abattu, l’Olympique de Marseille est sorti frustré mais digne du Trophée des Champions perdu face au Paris Saint-Germain. Dans ce contexte, Medhi Benatia, directeur du football marseillais, s’est longuement exprimé, mêlant fierté sportive et réflexion plus personnelle.

Un discours lucide dans un climat de pression permanente

En zone mixte, le dirigeant marocain n’a pas cherché à masquer la difficulté de se projeter à long terme à Marseille. Usé par un climat qu’il décrit comme constamment critique, Benatia a livré un témoignage sans filtre sur la réalité quotidienne du club phocéen. « À Marseille, c’est difficile de se projeter. Après Nantes, il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, je ne me projette pas du tout. Je regarde demain. »

Plus qu’un simple constat d’après-match, ses mots traduisent une lassitude face à l’instabilité émotionnelle qui entoure le club. Entre emballement et remise en cause permanente, le dirigeant olympien souligne le manque de temps accordé aux hommes en place pour construire. « À Marseille, tu n’as jamais le temps. C’est tout le temps dans l’adversité, dans la critique. Et ça, c’est la vérité. »

Continuité, envie et travail avant les projections

Sans évoquer explicitement un départ, Benatia laisse planer un doute clair sur son avenir. Pas de plan à long terme affiché, ni d’assurance sur la suite. Pour lui, seule compte désormais la capacité de l’équipe à enchaîner et à confirmer sur le terrain. « Est-ce que l’équipe est capable de faire la même prestation, avec la même envie, la même continuité ? Pour moi, ce sera déjà une victoire. »

Un message fort, à la fois lucide et révélateur. À Marseille, même les dirigeants avancent au jour le jour. Et quand un cadre du projet sportif refuse de se projeter, ce n’est jamais anodin.