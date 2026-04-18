Everton : les meilleurs buteurs de la saison 2025-2026

Pas de goleador ultra-dominant, mais une attaque collective efficace : Everton mise sur la répartition des responsabilités pour avancer cette saison.

Cette saison 2025-2026 confirme une tendance forte du côté d’Everton : l’efficacité offensive repose sur le collectif. Aucun joueur ne domine outrageusement les statistiques, mais plusieurs profils apportent régulièrement leur contribution.

Quatre joueurs se partagent le leadership offensif, illustrant parfaitement l’équilibre de l’équipe.

Joueur Buts Profil Beto 7 Avant-centre puissant, point d’ancrage offensif Kiernan Dewsbury-Hall 7 Milieu offensif, projection et finition Thierno Barry 6 Attaquant mobile et alternatif Iliman Ndiaye 6 Joueur créatif, imprévisible balle au pied

Ce quatuor permet à Everton de ne pas dépendre d’un seul joueur. Chaque match peut voir un buteur différent se mettre en évidence.

Au-delà des attaquants, plusieurs joueurs participent également à l’effort offensif.

Joueur Buts Michael Keane 3 Idrissa Gueye 2 Jack Grealish 2 James Garner 2 James Tarkowski 1 Jarrad Branthwaite 1

Les défenseurs centraux, notamment, se montrent dangereux sur coups de pied arrêtés, tandis que les milieux apportent un soutien ponctuel mais précieux.

Une force… mais aussi une limite

Ce modèle collectif est une force : Everton est imprévisible et difficile à lire pour ses adversaires.

Mais il peut aussi devenir une limite dans les grands matchs, où l’absence d’un véritable serial buteur capable de faire basculer une rencontre à lui seul peut peser.

Pour franchir un cap, les Toffees devront peut-être trouver ce profil décisif… ou continuer à perfectionner leur force collective.