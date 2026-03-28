Top buts : Beckham, ce coup franc qui a sauvé toute une nation !

Dans les dernières secondes d’un match irrespirable face à la Grèce en 2001, David Beckham a inscrit l’un des coups francs les plus mythiques de l’histoire. Un geste décisif qui a non seulement qualifié l’Angleterre pour le Mondial 2002, mais aussi changé à jamais l’image du capitaine des Three Lions.

Le 6 octobre 2001, l’Angleterre joue sa qualification pour la Coupe du monde à Old Trafford. Sur le papier, tout semble en faveur des hommes de Sven-Göran Eriksson. Mais sur le terrain, le scénario vire au cauchemar. Bousculés, dominés dans l’engagement, les Anglais se font surprendre par une équipe grecque disciplinée et opportuniste. Charisteas ouvre le score, Sheringham égalise, mais Nikolaidis redonne immédiatement l’avantage aux visiteurs.

À quelques secondes de la fin, les Three Lions sont virtuellement condamnés à passer par les barrages. Le stade retient son souffle lorsqu’un coup franc est accordé à 25 mètres. Beckham s’avance, pose le ballon, recule lentement. Tout s’arrête. D’une frappe limpide, il envoie le ballon dans la lucarne. Égalisation (2-2), qualification assurée. Old Trafford explose.

Une frappe pour entrer dans l’éternité

Ce coup franc dépasse largement le simple cadre sportif. Depuis son expulsion lors du Mondial 1998, Beckham traîne une réputation lourde en Angleterre. Critiqué, contesté, il incarne autant le talent que la frustration d’une génération. Mais ce soir-là, tout change.

Dans un moment de tension extrême, le capitaine anglais prend ses responsabilités et délivre tout un peuple. Ce geste devient un symbole de rédemption, une preuve de caractère et de classe. Plus qu’un but, c’est une signature dans l’histoire du football.

Le 6 octobre 2001, Beckham n’a pas seulement sauvé l’Angleterre. Il s’est offert l’éternité.