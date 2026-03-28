Angleterre : David Beckham s’interroge sur l’absence de Trent Alexander-Arnold 

L’absence de Trent Alexander-Arnold dans la liste élargie de l’Angleterre continue de faire réagir. David Beckham n’a pas caché son incompréhension.

Non retenu dans la présélection de Thomas Tuchel pour les prochaines échéances internationales, Trent Alexander-Arnold suscite de nombreuses interrogations outre-Manche. Une situation qui a fait réagir David Beckham, ancien capitaine de la sélection anglaise.

Invité à s’exprimer sur le sujet, Beckham a affiché son admiration pour le latéral, mettant en avant ses qualités offensives et sa capacité à faire la différence.

Un profil unique selon Beckham

L’ancien milieu de terrain n’a pas hésité à défendre le joueur, malgré certaines critiques liées à son rendement défensif.

« J’adore Trent en tant que joueur. Il apporte des qualités uniques à l’équipe, et il serait difficile de le laisser de côté », a-t-il affirmé.

Beckham a également établi un parallèle avec des profils offensifs comme Roberto Carlos, soulignant qu’un défenseur pouvait apporter énormément dans l’animation offensive.

Malgré cette absence, l’ancien international anglais estime que la situation pourrait évoluer. À l’approche de la liste finale pour la Coupe du monde, le débat reste ouvert autour du cas Alexander-Arnold.

« La sélection finale est proche, mais il est clair que Thomas réfléchit encore à la possibilité de l’inclure », a-t-il ajouté.

Dans un contexte de forte concurrence à son poste, le joueur du Real Madrid devra convaincre pour espérer intégrer la sélection anglaise. Mais pour Beckham, son talent reste un atout majeur que l’Angleterre pourrait difficilement se permettre d’ignorer.

Un match amical international de football est prévu entre l’Angleterre et le Japon le 31 mars 2026 à 20h45. Des joueurs clés tels que Harry Kane, Bukayo Saka et Declan Rice sont attendus pour cette rencontre qui se tiendra à Wembley, l’Angleterre cherchant à se relancer après un nul.