PSG : les anciens récompensés, Neymar et Mbappé boudés

Des prix d’honneur ont été attribués pour le 50e anniversaire du PSG. Raï, Fernandez, Ancelotti et Pauleta ont été récompensés.

A l’occasion des 50 ans du club, le Paris Saint-Germain a décerné ses palmes d’or. Quel est le meilleur joueur de son histoire, quel est le meilleur entraîneur, qui a marqué le plus beau but, quel joueur formé au club est le plus emblématique ? Un jury composé de supporters, d’ancien joueurs et de journalistes a procédé au vote, dont le résultat a été dévoilé par le magazine officiel du club de la capitale. Et l’ère qatarie est loin de faire carton plein, bien au contraire.

Raï, Ancelotti, Fernandez et Pauleta ont marqué l’histoire du PSG

N’en déplaise à Zlatan Ibrahimovic, le PSG existait déjà avant son arrivée… Pour le prix du meilleur joueur, les votants ont désigné Raï (1993 – 1998), devant Safet Susic et Ronaldinho ! Dans l’ordre, Zlatan Ibrahimovic, Pedro Miguel Pauleta, Neymar, George Weah, Bernard Lama, Edinson Cavani et Kylian Mbappé complètent le Top 10 dans lequel n’apparaissent donc pas des joueurs comme Carlos Bianchi, Mustapha Dahleb, David Ginola, Jean-Marc Pilorget, Alain Roche, Dominique Rocheteau, Jean Djorkaeff…

Luis Fernandez hérite quant à lui du prix du « titi » (joueur formé au club). Mérité pour celui qui fut joueur avant de devenir entraîneur du PSG, avec qui il remporta la seule Coupe d’Europe du club en 1996. Sur le banc, Carlo Ancelotti a été préféré à Laurent Blanc et Luis Fernandez encore lui. Enfin, le prix du plus beau but a été décerné à Pedro Miguel Pauleta pour son lob sur Fabien Barthez lors du classique face à l’OM en 2004.

