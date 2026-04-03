Liverpool : quatre cadres poussés vers la sortie

Après une saison jugée décevante, Liverpool prépare un mercato estival agité. Plusieurs cadres pourraient faire leurs valises.

Liverpool s’apprête à vivre un été mouvementé. Malgré des investissements massifs lors du dernier mercato, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les Reds restent en course en Ligue des champions et en FA Cup, mais leur parcours en Premier League laisse un goût d’inachevé.

Face à ce constat, la direction du club anglais a décidé de revoir sa copie. Un grand ménage est annoncé, avec plusieurs joueurs importants désormais sur le départ.

Gakpo, Mac Allister, Chiesa et Gomez sur la liste

Selon les dernières informations venues d’Angleterre, quatre joueurs majeurs devraient être placés sur le marché : Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa et Joe Gomez.

Ces décisions s’inscrivent dans une volonté claire de relancer un projet qui n’a pas encore trouvé son équilibre, malgré les plus de 500 millions d’euros investis récemment pour renforcer l’effectif.

En parallèle, le départ déjà annoncé de Mohamed Salah, en fin de contrat en juin prochain, marque la fin d’un cycle à Anfield.

Le chantier ne s’arrête pas là. Plusieurs autres dossiers restent en suspens, notamment ceux de Curtis Jones, Andy Robertson et Ibrahima Konaté, dont l’avenir est encore incertain.

Même sur le banc, la situation interroge. Arne Slot, arrivé récemment, ne fait pas l’unanimité. Le nom de Xabi Alonso circule déjà pour lui succéder, preuve que la direction n’exclut aucun scénario.

Liverpool s’apprête donc à trancher dans le vif. Un mercato décisif s’annonce pour redéfinir les contours d’un projet qui doit rapidement retrouver de la cohérence et des résultats.