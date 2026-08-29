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Llevant cherche sa première victoire face au Real Betis à domicileEspagne

Llevant cherche sa première victoire face au Real Betis à domicile

samedi 29 août 2026 - 07:43

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Le Llevant fait ses débuts à domicile cette saison en affrontant le Real Betis, dans une rencontre importante pour tenter de décrocher leur première victoire en championnat.

Après avoir obtenu un point à l’extérieur lors de la visite à l’Osasuna, l’équipe dirigée par Luís Castro reste à la recherche d’un but, n’en ayant pas encore marqué lors des deux premières journées. Fin prête, la totalité de l’effectif est disponible, même si les situations de Xavi Grande et Martin Krug, non encore inscrits en Liga, doivent encore être clarifiées.

Le Real Betis, quant à lui, est l’un des quatre clubs invaincus avec deux victoires en autant de matchs, aux côtés du FC Barcelone, du Real Madrid et du Séville FC.

Le match sera retransmis en direct dans l’émission « Punt a punt » sur À Punt Ràdio à partir de 17h00.

Lire aussi :  Liga : Zidane et Piqué sont d'accord sur deux points

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