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Arnau Martínez, nouveau latéral du Valencia, prêt à débuter après sa longue attenteEspagne

Arnau Martínez, nouveau latéral du Valencia, prêt à débuter après sa longue attente

jeudi 27 août 2026 - 14:23

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Arnau Martínez est en phase finale de son transfert au Valencia CF, ayant passé avec succès les examens médicaux préalables. Le latéral catalan s’est présenté au centre hospitalier souriant malgré une opération qui a retardé son arrivée au club, une intervention qui a duré plusieurs semaines.

Avant sa visite médicale, Arnau a exprimé sa satisfaction d’être enfin prêt à rejoindre le club : « Je suis très content et impatient que la saison commence. Le processus a été long, mais nous sommes ici, là où nous voulions être. »

Interrogé sur le retard de son opération, il a indiqué que la décision ne dépendait pas de lui, affirmant néanmoins avoir fait « tout ce qui était possible » pour atteindre ce moment.

Concernant sa disponibilité pour la prochaine rencontre de Liga, dimanche face au Deportivo à Riazor, Arnau a déclaré arriver en bonne condition physique, ayant achevé la pré-saison avec Girona et disputé deux matchs de Liga Hypermotion. « Je suis prêt. Si tout se passe bien, je pourrais jouer », a-t-il confirmé.

Le nouveau joueur s’intégrera ce jeudi sous la direction de l’entraîneur Carlos Corberán, espérant rapidement s’inscrire dans les plans de l’équipe.

Objectifs collectifs et message aux supporters

Arnau a également évoqué ses ambitions dans ce nouveau chapitre, insistant sur l’importance des objectifs collectifs du club avant ses aspirations individuelles : « Mon objectif est celui du club. Personnellement, je souhaite progresser comme joueur et comme personne, mais je suis concentré sur les besoins du club et nous allons tout donner. »

Enfin, il a appelé les supporters valencianistes à la confiance dans ce nouveau projet : « J’invite les fans à croire en nous, nous allons tout faire pour les enthousiasmer. »

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