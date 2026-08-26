Real Madrid : pas content ? Kylian Mbappé répond avec un triplé ! 

Critiqué après un début de saison encore perfectible du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas tardé à répondre sur le terrain. Face à la Real Sociedad, le Français a signé un magnifique triplé pour guider les Merengues vers une large victoire (4-1) au Santiago Bernabéu.

Pas besoin de longs discours. Kylian Mbappé a choisi la meilleure des réponses : les buts.

Pour la première de José Mourinho au Santiago Bernabéu depuis son retour sur le banc madrilène, le capitaine de l’équipe de France a été le grand artisan du succès du Real Madrid face à la Real Sociedad. Après une première période accrochée conclue sur le score de 1-1, les Madrilènes ont accéléré après la pause et Mbappé a pris les choses en main.

Mbappé frappe trois fois

Le Français avait pourtant déjà donné un premier avertissement aux Basques. À la 40e minute, il profitait d’une superbe ouverture de Federico Valverde pour ouvrir le score d’une frappe puissante du pied gauche.

La Real Sociedad égalisait quatre minutes plus tard par Luka Sučić et ramenait le doute au Bernabéu. Mais après la pause, le Real Madrid changeait de visage.

À la 60e minute, Mbappé redonnait l’avantage aux siens après un magnifique une-deux avec Jude Bellingham. Huit minutes plus tard, l’Anglais était encore à l’origine du troisième but madrilène en récupérant le ballon haut avant de servir Vinícius Jr., qui n’avait plus qu’à conclure.

Et le meilleur était encore à venir.

À la 80e minute, Vinícius Jr. trouvait Mbappé dans la profondeur. Le Français se présentait face à Álex Remiro et réalisait un magnifique lob pour compléter son triplé.

Une réponse qui tombe à pic

Ce triplé arrive dans un contexte particulier pour Mbappé. Après une première rencontre de Liga remportée difficilement contre l’Espanyol, le Real Madrid avait encore montré certaines limites dans son animation. Au Bernabéu, le public avait même exprimé son mécontentement durant une première période poussive.

Mais le deuxième acte a totalement changé le scénario. Plus agressif, plus direct et mieux organisé, le Real Madrid a finalement fait exploser la Real Sociedad.

Pour Mbappé, cette soirée est évidemment parfaite. Avec trois buts, il confirme son excellent début de championnat et s’installe déjà parmi les meilleurs buteurs de la Liga. Après deux journées, il compte déjà quatre réalisations. Il partage notamment la tête du classement des buteurs avec Fermín López.

« Pas content ? Triplé… » Le message publié après la rencontre résume parfaitement la soirée du Français. Les critiques attendront. Mbappé, lui, a répondu avec le ballon.

Pas content? Triplé…. 🎩⚽️⚽️⚽️ Kylian Mbappé

Et avec un tel Mbappé, le Real Madrid peut forcément regarder la suite de la saison avec davantage de sérénité.