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Valence confronté à plusieurs incertitudes avant son déplacement à La CorogneEspagne

Valence confronté à plusieurs incertitudes avant son déplacement à La Corogne

vendredi 28 août 2026 - 14:28

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Valence a entamé sa deuxième dernière séance d’entraînement vendredi avec plusieurs interrogations concernant la composition de son équipe pour le match de la troisième journée de LaLiga face au Deportivo La Corogne dimanche à Riazor.

Quatre joueurs sont à surveiller : Guido Rodríguez, Pablo Maffeo, Luis Rioja et Mouctar Diakhaby n’ont pas pris part à l’entraînement collectif. Après la rencontre face au Betis, Guido, Maffeo et Rioja ressentent des douleurs musculaires. Le cas de Guido Rodríguez apparaît le plus préoccupant, le milieu argentin pourrait être écarté des terrains plusieurs semaines en raison d’une blessure musculaire potentielle.

De son côté, le défenseur central Mouctar Diakhaby, qui a joué l’intégralité du match contre le Betis en remplacement de Justin De Haas blessé, a effectué un travail individuel vendredi pour gérer sa charge physique.

L’entraîneur Rubén de la Barrera devra attendre la séance de samedi pour évaluer l’état de forme de ces joueurs et décider s’ils figureront dans la liste des convoqués pour le déplacement à La Corogne. Cette liste devrait notamment inclure Arnau Martínez, qui pourrait faire sa première apparition sous les couleurs valencianistes.

Après deux premières journées compliquées, avec un seul point récolté suite à un match nul contre le Celta Vigo (0-0) et une défaite contre le Betis (0-1), Valence ambitionne d’obtenir sa première victoire de la saison dimanche à partir de 19h30.

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