Valence CF : un début de saison sous pression et un mercato timide

Valence CF traverse une nouvelle fois un démarrage compliqué en Liga, avec un seul point accumulé après les deux premières journées du championnat. Cette situation récurrente, déjà observée lors des deux saisons précédentes, génère nervosité et pression autour du club en ce début de saison.

Le match à Riazor face au Deportivo est devenu un rendez-vous crucial pour le club valencien, qui ne peut se permettre de concéder un nouveau revers, d’autant plus avant accueillir le FC Barcelone au stade de Mestalla. Une défaite risquerait de plonger l’équipe dans une position délicate, voire dans la zone de relégation.

Des difficultés persistantes sur le terrain

L’entraîneur Carlos Corberán a opté pour un schéma en défense à cinq afin d’apporter plus de solidité à l’arrière-garde, amélioration notable mais au prix d’une production offensive encore plus limitée. En effet, le problème majeur reste le manque de créativité et d’efficacité offensive, avec zéro but inscrit en deux rencontres au stade.

Les adversaires affrontés, le Celta et le Betis, sont tous deux qualifiés pour la compétition européenne cette saison, ce qui souligne les performances relativement honnêtes en défense, malgré l’absence d’impact dans les temps forts du jeu.

Un mercato tardif et insuffisant

Sur le plan des transferts, Valence a officialisé la venue d’Arnau Martínez, un joueur polyvalent pouvant évoluer comme latéral ou défenseur central, renforçant ainsi la défense. Cependant, cette arrivée ne suffit pas à combler les besoins dans le secteur offensif.

À moins d’une semaine de la clôture du mercato, le club n’a enrôlé qu’un seul attaquant, Ryunosuke Sato, ce qui ne répond pas pleinement aux exigences exposées par les deux premières rencontres. De plus, plusieurs joueurs présents dans l’effectif ne figurent pas dans les plans de Corberán, limitant les options offensives et forçant l’entraîneur à jongler avec des effectifs qui peinent à répondre aux attentes.

Un calendrier exigeant

La semaine à venir est cruciale pour Valence avec un déplacement à Riazor. Une victoire permettrait de respirer et d’éviter que les premiers doutes ne se transforment en crise. En cas de résultat négatif, la pression augmentera avec l’arrivée du FC Barcelone, qui pourrait alors trouver face à lui une équipe en grande difficulté.

Cette situation s’inscrit dans une habitude pour le club valencien : des débuts de saison en retard sur les ambitions, un mercato trop lent et des besoins non comblés à temps. Le club semble de nouveau devoir courir après son retard avec des résultats préoccupants en attaque, un point seulement au compteur et une défense renforcée mais insuffisante à elle seule.