Manchester United : Carlos Baleba peut-il devenir la pièce maîtresse du nouveau milieu des Red Devils ?

Après Andrey Santos et Youri Tielemans, Manchester United a finalisé l’arrivée de Carlos Baleba. Le milieu camerounais représente le troisième gros investissement des Red Devils dans l’entrejeu et pourrait être celui qui apporte enfin l’impact physique recherché par Michael Carrick.

Manchester United a trouvé le joueur qui manquait peut-être à son milieu de terrain.

En recrutant Carlos Baleba à Brighton pour environ 80 millions d’euros, les Red Devils ont misé sur un profil bien particulier. À 22 ans, le Camerounais n’arrive pas à Old Trafford uniquement pour compléter l’effectif. Son arrivée répond à un besoin précis : donner davantage de puissance, de mobilité et de couverture à l’entrejeu.

Le recrutement de Baleba intervient après ceux d’Andrey Santos et de Youri Tielemans. Trois joueurs, trois profils et surtout une volonté claire de reconstruire un secteur qui avait manqué d’équilibre.

Baleba pour libérer Bruno Fernandes

L’une des grandes questions sera de savoir comment Michael Carrick va utiliser ses nouveaux milieux.

Baleba pourrait notamment permettre à Bruno Fernandes d’évoluer plus haut. Au lieu de demander au Portugais de venir constamment chercher le ballon très bas, Manchester United peut désormais disposer d’un joueur capable de récupérer, couvrir les espaces et rapidement porter le ballon vers l’avant.

C’est probablement l’un des principaux intérêts de l’arrivée du Camerounais.

Son activité dans les duels et sa capacité à couvrir de grandes zones peuvent également permettre à ses partenaires de prendre davantage de risques offensivement.

Avec Tielemans à ses côtés, le contraste est particulièrement intéressant : le Belge apporte davantage de contrôle et de qualité technique tandis que Baleba peut offrir puissance et mobilité.

Une concurrence qui peut faire grandir Mainoo

L’arrivée de Baleba pourrait aussi avoir des conséquences positives pour Kobbie Mainoo.

L’international anglais n’est plus obligé d’endosser seul la responsabilité de faire progresser le ballon depuis le milieu. Il devra désormais composer avec une concurrence importante, mais cette situation peut aussi lui permettre de franchir un nouveau cap.

Andrey Santos ajoute encore une autre option. Plus posé dans son utilisation du ballon et capable de jouer dans un registre de récupérateur, le Brésilien peut être associé à Baleba lorsque Manchester United aura besoin de davantage de sécurité.

Et si Carrick souhaite davantage de créativité et de contrôle face à un bloc bas, Tielemans et Mainoo offrent d’autres possibilités.

Cette richesse pourrait devenir l’une des grandes forces de Manchester United cette saison.

Le recrutement de Carlos Baleba ne garantit évidemment rien. Le Camerounais doit encore confirmer son potentiel à Old Trafford et s’adapter aux exigences d’un club où la pression est permanente. Il doit également revenir progressivement après sa blessure à la cheville contractée en présaison.

Mais son profil semble répondre à un besoin précis de Manchester United. Et avec Santos, Tielemans, Mainoo, Mount, Ugarte et Bruno Fernandes autour de lui, Michael Carrick dispose désormais d’un véritable laboratoire au milieu.

La question n’est donc plus de savoir si Manchester United a suffisamment de milieux. Il faudra désormais trouver la bonne combinaison.