Manchester United : Bruno Fernandes refuse une première offre de prolongation

Le dossier Bruno Fernandes s’agite à Manchester United. Alors que les Red Devils veulent sécuriser l’avenir de leur capitaine, le milieu portugais aurait refusé une première proposition de prolongation. L’offre mancunienne, qui prévoyait une revalorisation estimée à environ 500 000 euros supplémentaires par saison, n’aurait pas convaincu le joueur. Mais les discussions ne sont pas rompues pour autant.

Manchester United veut conserver Bruno Fernandes, mais devra visiblement revoir sa copie. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Portugais de 31 ans n’a pas accepté la première offre transmise par sa direction pour prolonger son aventure à Old Trafford.

Le club anglais aurait proposé une augmentation annuelle d’environ 500 000 euros. Une revalorisation jugée insuffisante par le joueur et son entourage.

Manchester United ne veut pas entendre parler d’un départ

Ce refus intervient dans un contexte particulièrement intéressant. Galatasaray pousse pour attirer Bruno Fernandes et lui aurait proposé un salaire annuel avoisinant les 20 millions d’euros. Le club turc envisage également une offensive pouvant atteindre 50 millions d’euros, bonus compris.

Manchester United ne semble toutefois absolument pas disposé à ouvrir la porte. Selon The Times, les dirigeants ont décidé de repousser toute offre reçue pour leur capitaine avant la fermeture du mercato. La position communiquée depuis Old Trafford est claire : Fernandes reste considéré comme une pièce essentielle du projet.

Le Portugais ne pousserait d’ailleurs pas pour partir. Malgré les sollicitations de Galatasaray et l’intérêt également évoqué de clubs italiens, il privilégierait toujours une prolongation à Manchester United.

Sa situation contractuelle mérite toutefois une précision. Son contrat signé en 2024 court jusqu’en juin 2027 et Manchester United possède une option permettant de le prolonger d’une saison supplémentaire. Un départ libre dès l’été 2027 n’est donc pas automatique.

Bruno Fernandes en position de force

Les négociations interviennent après une saison qui a encore renforcé le poids du Portugais à Old Trafford. Bruno Fernandes a notamment établi un nouveau record de 21 passes décisives sur une saison de Premier League.

Sa valeur sportive donne forcément au capitaine mancunien une position favorable au moment de négocier. À bientôt 32 ans, Fernandes doit désormais décider des conditions dans lesquelles il souhaite probablement signer l’un des derniers grands contrats de sa carrière européenne.

Le précédent saoudien reste également dans les mémoires. Le Portugais avait repoussé une proposition extrêmement lucrative d’Al-Hilal, qui aurait pu lui permettre de toucher plusieurs fois son salaire mancunien. Il avait ensuite reconnu avoir été affecté par le fait que Manchester United ait accepté d’envisager son départ.

La situation est aujourd’hui différente. United veut le garder, Fernandes souhaite rester, mais les deux parties doivent encore s’entendre financièrement. Le rejet de cette première proposition ressemble donc davantage à une étape des négociations qu’à l’annonce d’un divorce.