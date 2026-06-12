Coupe du Monde 2026 : trois cartons rouges dès le match d’ouverture, un record en vue ?

La Coupe du monde 2026 n’a débuté que depuis quelques heures et un chiffre affole déjà les statistiques. Lors du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, l’arbitre brésilien Wilton Sampaio a distribué… trois cartons rouges.

Un total impressionnant qui fait déjà naître une question : cette édition 2026 peut-elle battre le record historique du nombre d’expulsions dans une Coupe du monde ?

🚨 IL N’Y AVAIT EU QUE 4 CARTONS ROUGES EN 64 MATCHS LORS DU MONDIAL 2022 🤯🟥 Et seulement 2 en phase de groupe. On en a eu 3 rien que sur le premier match de cette édition 2026. 😭 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Le duel entre le Mexique et l’Afrique du Sud a rapidement basculé dans l’histoire. Après consultation de la VAR, Sphephelo Sithole a été expulsé pour avoir annihilé une occasion manifeste de but. Quelques minutes plus tard, Themba Zwane a lui aussi reçu un carton rouge après une intervention vidéo pour un geste dangereux.

Comme si cela ne suffisait pas, le Mexicain César Montes a également été expulsé dans le temps additionnel. Résultat : trois cartons rouges distribués lors du tout premier match du tournoi.

À lui seul, ce match a presque égalé le total de l’intégralité de la Coupe du monde 2022.

Le Mondial 2022, un modèle de discipline

Au Qatar, les arbitres n’avaient sorti que quatre cartons rouges durant toute la compétition, soit 64 matchs. Plus impressionnant encore : seulement deux expulsions avaient été enregistrées pendant la phase de groupes.

Le tournoi qatari avait ainsi égalé le record de la Coupe du monde 2018 en Russie, également terminée avec seulement quatre cartons rouges.

Ces chiffres avaient illustré une nette évolution du football moderne, marqué par davantage de contrôle émotionnel et par l’effet dissuasif de la VAR.

Malgré ce départ explosif, battre le record historique reste un défi colossal.

La Coupe du monde 2006 en Allemagne demeure la référence absolue en matière de sanctions disciplinaires. Cette édition avait enregistré 28 cartons rouges, un record toujours inégalé dans l’histoire de la compétition.

Pour égaler ce total, le Mondial 2026 devrait maintenir un rythme extrêmement élevé pendant plus de cent matchs, puisque cette édition est la première à réunir 48 sélections.

Le précédent de la « Bataille de Nuremberg »

Lorsque l’on parle de cartons rouges en Coupe du monde, impossible de ne pas évoquer le célèbre Portugal – Pays-Bas de 2006.

Surnommée la « Bataille de Nuremberg », cette rencontre des huitièmes de finale reste le match le plus sanctionné de l’histoire du Mondial avec 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Deux joueurs portugais et deux joueurs néerlandais avaient été expulsés.

À ce jour, aucun autre match de Coupe du monde n’a atteint un tel niveau de tension disciplinaire.

Un autre élément pourrait expliquer cette explosion précoce des cartons rouges : la nouvelle utilisation de la VAR.

La FIFA a décidé de renforcer la transparence arbitrale lors du Mondial 2026. Les arbitres communiquent désormais certaines décisions au micro du stade après visionnage des images.

Cette évolution s’accompagne également d’une vigilance accrue concernant les gestes dangereux, les fautes d’antijeu et les comportements violents. Les arbitres disposent ainsi de davantage d’outils pour sanctionner rapidement les actions litigieuses.

Vers un Mondial plus intense ?

Le passage à 48 équipes pourrait également avoir un impact. De nombreuses sélections découvrent la Coupe du monde et certaines rencontres pourraient être plus tendues en raison de l’enjeu ou des différences de niveau.

Mais il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Trois cartons rouges lors du premier match constituent un signal fort, mais l’histoire montre que les statistiques disciplinaires peuvent rapidement se stabiliser au fil du tournoi.

Une chose est sûre : après seulement 90 minutes de compétition, la Coupe du monde 2026 compte déjà 75 % du total des cartons rouges distribués durant tout le Mondial 2022. Et cela suffit déjà à alimenter les débats sur ce qui pourrait devenir l’une des éditions les plus mouvementées de l’histoire récente.