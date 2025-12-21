Luis Enrique a tranché. Pour ce match de Coupe de France, l’entraîneur parisien a choisi de confier les cages à Renato Marin, titularisé pour la première fois depuis son arrivée au PSG l’été dernier en provenance de l’AS Roma. À 19 ans, le gardien italien a répondu présent lors d’une soirée sans accroc, conclue par une victoire nette des Parisiens (4-0).

Un geste de classe dans une hiérarchie en débat

Absent du onze de départ, Lucas Chevalier n’a pas laissé transparaître la moindre frustration. Sur Instagram, l’international français a publiquement félicité son jeune coéquipier d’un sobre « Félicitations mon ami », accompagné de quelques emojis. Un message simple, mais révélateur de l’état d’esprit affiché par l’ancien Lillois.

Arrivé à Paris pour prendre la succession d’un Gianluigi Donnarumma annoncé sur le départ, Chevalier semblait destiné à s’installer durablement comme numéro un. La blessure récente de Matveï Safonov, puis la titularisation surprise de Renato Marin, ont toutefois rebattu les cartes. La hiérarchie des gardiens reste mouvante, et la concurrence plus ouverte que jamais.

Dans ce contexte, la réaction de Chevalier tranche. Pas de déclaration publique, pas de tension apparente, simplement un signe de soutien. Une attitude qui confirme son positionnement au sein du groupe, dans un secteur où Luis Enrique entretient volontairement le flou.