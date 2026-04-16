Ligue des champions : le Bayern Munich met la pression sur le Paris Saint-Germain avant la demi-finale

À quelques jours du choc européen, le Bayern Munich joue déjà la carte de l’outsider face à un PSG désigné comme favori.

Les affiches des demi-finales de la Ligue des champions sont désormais connues, et un duel attire particulièrement l’attention : celui entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

D’un côté, le PSG, tenant du titre, impressionne depuis le début de la phase à élimination directe avec des performances solides face à des cadors comme Chelsea et Liverpool. De l’autre, le Bayern a marqué les esprits en éliminant le Real Madrid au terme d’une double confrontation spectaculaire.

Le Bayern joue la carte de l’outsider

Malgré son pedigree et ses récentes performances, le club bavarois refuse d’endosser le costume de favori. En interne, le discours est clair : le PSG part avec une longueur d’avance.

« Nous sommes l’un des outsiders. S’il y a un favori, c’est le PSG », a ainsi confié le dirigeant Jan-Christian Dreesen.

Une manière habile de renvoyer la pression sur les épaules parisiennes, tout en avançant masqué avant cette double confrontation.

En conférence de presse, Vincent Kompany a insisté sur la difficulté du défi à venir. « C’est tout simplement le défi le plus difficile qui soit », a déclaré le technicien belge.

Malgré ce constat, l’ancien défenseur de Manchester City ne manque pas de confiance : son équipe croit en ses chances, portée notamment par des joueurs en grande forme comme Michael Olise et Harry Kane.

Si le Bayern reste sur cinq victoires consécutives face au PSG en Ligue des champions, le contexte actuel rend toute prédiction délicate. Les deux équipes affichent un niveau de performance élevé et possèdent des arguments offensifs redoutables.

Le match aller, prévu le 28 avril au Parc des Princes, donnera déjà une première tendance dans cette confrontation qui promet d’être l’une des plus spectaculaires de la saison.

Entre jeu de pression psychologique et ambitions assumées, ce PSG-Bayern s’annonce comme une véritable finale avant l’heure.