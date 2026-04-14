Bayern : Vincent Kompany respecte le Real mais croit à la qualification

Vainqueur à Madrid à l’aller, le Bayern aborde le retour face au Real avec confiance. Vincent Kompany refuse toute peur, malgré le pedigree européen des Merengues.

Le Bayern Munich a frappé fort au Santiago Bernabéu. En s’imposant 2-1 sur la pelouse du Real Madrid lors du quart de finale aller de Ligue des champions, les Bavarois ont pris une sérieuse option sur la qualification. Mais à l’heure de retrouver les Merengues à l’Allianz Arena, Vincent Kompany refuse toute forme de relâchement.

Interrogé en conférence de presse, le technicien belge a tenu à rappeler le statut de son adversaire.

« Nous respectons beaucoup le Real. Nous l’avons fait avant le Bernabéu, nous le faisons toujours », a-t-il insisté,

conscient du pedigree européen du club madrilène.

Respect affiché, confiance assumée

Malgré l’avantage acquis à l’aller, Kompany s’attend à voir un Real Madrid revanchard. « Nous nous préparons à la meilleure version du Real, celle qu’on a probablement vue contre Manchester City », a-t-il expliqué. Une manière de prévenir toute déconcentration face à un adversaire capable de renverser les situations les plus compromises.

Mais derrière ce discours prudent, l’ancien capitaine de Manchester City affiche aussi une réelle conviction. « Les résultats actuels ne reflètent pas leur talent, mais nous savons aussi comment leur faire mal », a-t-il glissé, avant de conclure : « J’y crois fermement, nous pouvons gagner. »

Habitué aux grandes soirées européennes, le Bayern entend écrire sa propre histoire. Kompany l’a rappelé en évoquant des précédents marquants : « Chaque club a son moment où il réalise quelque chose d’incroyable. Nous aussi. »

Entre prudence et ambition, le Bayern avance avec une certitude : rien n’est encore joué face au Real Madrid. Mais dans les rangs bavarois, la confiance est bien là.