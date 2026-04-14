Real Madrid : Mbappé répond aux critiques avant le choc décisif face au Bayern

Très attendu avant le quart de finale retour de Ligue des champions, Kylian Mbappé a pris la parole pour répondre aux critiques et afficher sa détermination.

Kylian Mbappé n’élude pas le débat. À la veille du déplacement crucial du Real Madrid sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions, l’attaquant français a tenu à répondre aux critiques qui l’accompagnent depuis son retour de blessure. Pourtant, les chiffres parlent pour lui : avec 39 buts en 38 matches cette saison, le Bondynois reste le principal moteur offensif de la Casa Blanca.

Mais dans un environnement aussi exigeant que Madrid, les attentes dépassent les statistiques. Buteur lors de la défaite à l’aller (1-2), Mbappé se retrouve au cœur des débats avant un match retour où le Real devra réaliser un exploit pour poursuivre son aventure européenne.

Mbappé assume la pression

Dans un entretien accordé à GQ, le capitaine de l’équipe de France a livré une réponse lucide à ses détracteurs. « Aujourd’hui, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la constance. Le plus difficile n’est pas d’arriver, c’est de se maintenir et de continuer à progresser », a-t-il expliqué.

Conscient de l’exigence du très haut niveau, Mbappé refuse de se cacher derrière les circonstances. « Une carrière ne se déroule jamais exactement comme on l’imagine. Il y a des choses que tu contrôles et d’autres que tu ne contrôles pas », a-t-il ajouté, rappelant que le football reste avant tout un jeu, même sous pression.

Loin de fuir ses responsabilités, l’attaquant madrilène voit dans cette pression un moteur. « La pression me permet de maintenir le niveau d’excellence nécessaire. On ne peut pas toujours être performant et offrir le spectacle attendu », a-t-il reconnu, tout en assumant pleinement son statut.

Pour Mbappé, évoluer au Real Madrid relève presque du privilège.

« J’ai l’opportunité de vivre de ma passion, de jouer les meilleurs matchs, d’être dans le meilleur club du monde », a-t-il insisté

affichant sa reconnaissance envers le club merengue et son environnement.

À l’heure d’aborder ce rendez-vous décisif à l’Allianz Arena, le message est clair : les mots ne suffiront plus. Kylian Mbappé est désormais attendu sur le terrain pour guider le Real Madrid vers une remontada qui pourrait définitivement faire taire les critiques.