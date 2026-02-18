Real Madrid : l’UEFA prête à auditionner des joueurs après la polémique Vinícius ?

L’affaire ne s’arrête pas au coup de sifflet final. Après les accusations d’insultes racistes visant Vinícius Júnior lors du déplacement du Real Madrid à Lisbonne, l’UEFA pourrait désormais convoquer plusieurs joueurs madrilènes pour faire la lumière sur les faits.

Selon des informations relayées en Espagne, l’instance européenne n’exclut pas de recueillir les témoignages de coéquipiers de l’attaquant brésilien après le barrage aller de Ligue des champions face à Benfica. Un match remporté 1-0 par les Merengue, mais marqué par une interruption d’une dizaine de minutes à la suite du signalement d’un incident raciste présumé.

Les faits se seraient produits peu après le but décisif inscrit par Vinícius. Des images diffusées à la télévision montrent Gianluca Prestianni échangeant avec le Brésilien, la bouche dissimulée sous son maillot. Un geste interprété par certains joueurs madrilènes comme la preuve d’une insulte à caractère racial.

Alerté, l’arbitre français François Letexier a activé le protocole anti-racisme de l’UEFA, entraînant la sortie temporaire des joueurs du terrain. La rencontre a ensuite repris avant d’aller à son terme.

Prestianni a rapidement nié toute insulte, affirmant que ses propos avaient été mal interprétés. Benfica, de son côté, a soutenu son joueur, estimant qu’il était impossible de déterminer avec certitude ce qui avait été dit.

Une enquête disciplinaire en préparation

D’après José Luis Sánchez, journaliste de l’émission El Chiringuito, « l’UEFA envisagerait désormais d’entendre certains joueurs du Real Madrid dans le cadre de son examen éthique et disciplinaire ». L’objectif : établir précisément la nature des échanges et déterminer s’il y a eu infraction aux règlements en matière de discrimination.

Cette phase d’auditions pourrait être déterminante. Si les témoignages confirment la version de Vinícius, l’instance européenne pourrait ouvrir une procédure formelle pouvant déboucher sur des sanctions sportives ou disciplinaires.

À l’inverse, en l’absence de preuves suffisantes, le dossier pourrait être classé sans suite.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans un climat déjà tendu autour des questions de racisme dans le football européen. L’activation rapide du protocole anti-discrimination montre toutefois une volonté d’agir immédiatement en cas de signalement.

Du côté du Real Madrid, le club reste attentif à l’évolution du dossier. Aucune déclaration officielle supplémentaire n’a été faite pour l’instant, mais la direction madrilène soutient son joueur.

L’UEFA, elle, avance prudemment. Avant toute décision, elle entend réunir un maximum d’éléments. Les auditions éventuelles des joueurs du Real pourraient donc constituer la prochaine étape clé d’une affaire qui dépasse désormais le simple cadre d’un match de football.