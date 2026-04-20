Manchester United : André Onana en quête de réponse pour son avenir

Le gardien camerounais André Onana attend des clarifications de la part de Manchester United. Une décision devrait intervenir en fin de saison.

L’avenir de André Onana à Manchester United reste incertain à l’approche du mercato estival. Arrivé avec de grandes attentes, le portier camerounais pourrait être fixé sur sa situation d’ici la fin du mois de mai, alors que le club prépare déjà la saison prochaine.

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise par la direction mancunienne concernant son rôle dans le futur projet sportif. Une zone de flou qui entretient les spéculations autour de son statut.

Un avenir encore flou à Old Trafford pour André Onana

Malgré les interrogations, André Onana ne compte pas abandonner sa place sans lutter. À 28 ans, l’ancien gardien de l’Inter Milan reste déterminé à convaincre le futur staff technique qu’il peut être un élément clé de l’équipe.

Son objectif est clair : participer pleinement à la préparation estivale et saisir cette opportunité pour marquer des points. Une approche qui témoigne de sa volonté de s’inscrire dans la durée au sein du club anglais.

Mais la concurrence pourrait rapidement se renforcer. Manchester United explore en effet plusieurs pistes pour renforcer son effectif, y compris au poste de gardien.

Dans ce contexte, la fin de saison s’annonce décisive pour Onana. Le club devra trancher entre continuité et réajustement, dans un secteur où la stabilité reste essentielle.

Le Camerounais, lui, se dit prêt à poursuivre l’aventure à Old Trafford, à condition de bénéficier d’un cadre clair et d’une confiance affirmée.

Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour l’avenir d’André Onana, entre volonté de s’imposer et incertitudes liées au projet mancunien.