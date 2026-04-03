Mercato : Borussia Mönchengladbach sur la piste André Onana 

L’avenir d’André Onana à Manchester United semble de plus en plus incertain. Le portier des Lions Indomptables pourrait quitter le club anglais dès cet été.

Selon plusieurs informations concordantes, André Onana ne devrait pas être conservé dans l’effectif des Red Devils à l’issue de la saison. De retour de son passage en Turquie, le gardien camerounais ne ferait plus partie des priorités du club, dans un contexte où la hiérarchie aurait évolué en faveur d’un nouveau numéro un.

Une situation délicate pour l’ancien joueur de l’Inter Milan, peu enclin à accepter un rôle de doublure, notamment au regard de son statut et de son salaire.

Borussia Mönchengladbach s’intéresse au profil d’André Onana

Face à cette incertitude, plusieurs pistes commencent déjà à émerger. En Arabie saoudite, le club de NEOM SC suivrait de près la situation du gardien, avec la capacité financière de répondre à ses exigences.

Mais l’Europe reste également une option crédible. En Allemagne, le Borussia Mönchengladbach s’intéresse au profil du Camerounais. Le club de Bundesliga chercherait à renforcer son poste de gardien et voit en Onana une opportunité de marché.

À 30 ans, André Onana pourrait donc s’engager dans un nouveau projet dès le prochain mercato. Après des passages marquants à l’Ajax et à l’Inter, son aventure à Manchester United semble toucher à sa fin.

Reste désormais à savoir quelle destination retiendra son attention. Entre projet sportif et conditions financières, le choix du gardien camerounais sera déterminant pour la suite de sa carrière.