Coupe du monde 2026 : la « Loi Vinicius » va bouleverser le comportement des joueurs

Une simple main devant la bouche pourrait désormais coûter une expulsion. À l’occasion de la Coupe du monde 2026, la FIFA appliquera une nouvelle règle déjà surnommée la « Loi Vinicius », destinée à lutter contre les insultes et comportements discriminatoires sur les terrains.

Depuis plusieurs décennies, couvrir sa bouche avec sa main ou son maillot est devenu un réflexe courant dans le football professionnel. Les joueurs l’utilisent pour empêcher les caméras, les micros ou les spécialistes de la lecture labiale de comprendre leurs échanges. Mais cette habitude pourrait bientôt appartenir au passé.

À partir de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, un joueur qui se couvre volontairement la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge direct. Une mesure validée par l’International Football Association Board (IFAB), l’organisme chargé des lois du jeu, avec le soutien de la FIFA.

🔴 𝗟𝗔 « 𝗟𝗢𝗜 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 » 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗣𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ! 😅🌍 Tout joueur couvrant sa bouche pour masquer ses paroles sera expulsé. 🥶 — Vibes Foot (@VibesFoot)

11 juin 2026

Une règle née après une affaire impliquant Vinicius Junior

Le nom de cette nouvelle disposition n’a pas été choisi au hasard. La « Loi Vinicius » trouve son origine dans un incident survenu lors d’un match européen entre le Real Madrid et Benfica au début de l’année 2026.

Au cours de la rencontre, Vinicius Junior avait dénoncé des propos discriminatoires prononcés par un adversaire. Le problème ? Le joueur concerné avait parlé en se couvrant la bouche avec son maillot, rendant extrêmement difficile l’établissement de preuves vidéo ou de lectures labiales. Cette affaire a alimenté un vaste débat sur les moyens de lutter contre les insultes racistes, homophobes ou discriminatoires dans le football moderne.

Face à cette difficulté, la FIFA a choisi d’agir directement sur le comportement lui-même. Désormais, ce n’est plus uniquement le contenu des paroles qui pourra être sanctionné, mais aussi l’acte de chercher à les dissimuler.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a soutenu cette évolution réglementaire dans le cadre de la lutte contre les discriminations. L’objectif affiché est simple : empêcher que des propos offensants puissent être prononcés à l’abri des caméras et rendre les échanges sur le terrain plus transparents.

La mesure ne vise toutefois pas les conversations ordinaires entre coéquipiers. Elle concerne principalement les situations de tension ou de confrontation avec un adversaire durant les matches du Mondial.

Cette « Loi Vinicius » divise déjà le monde du football

Comme souvent lorsqu’une nouvelle règle apparaît, les débats sont nombreux. Certains observateurs saluent une avancée importante dans la lutte contre le racisme et les discriminations. D’autres estiment qu’il sera difficile d’appliquer cette règle de manière uniforme et craignent des expulsions controversées lors des grands rendez-vous du tournoi.

Une chose est sûre : la Coupe du monde 2026 servira de laboratoire à cette nouvelle réglementation. Les arbitres seront particulièrement observés, tout comme les joueurs, habitués depuis des années à masquer certaines discussions sur le terrain.

Ironie de l’histoire, Vinicius Junior pourrait devenir l’un des symboles durables de la lutte contre les discriminations dans le football moderne. Peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir donné leur nom à une règle du jeu. Reste désormais à savoir si cette « Loi Vinicius » changera réellement les comportements ou si elle ouvrira un nouveau chapitre de polémiques dans l’histoire de la Coupe du monde.