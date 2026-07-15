Angleterre – Argentine :  Thomas Tuchel prépare un plan anti-Messi

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre Angleterre – Argentine, Thomas Tuchel a été interrogé sur le plan anti-Lionel Messi. Le sélectionneur des Three Lions n’a pas fermé la porte à une solution radicale : un marquage individuel de la star argentine.

Sans confirmer qu’il adoptera cette stratégie, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich a reconnu que cette possibilité avait sérieusement été envisagée avec son staff.

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« Cette idée m’a clairement traversé l’esprit »

Face aux journalistes, Thomas Tuchel a été interrogé sur la possibilité d’utiliser un joueur chargé de suivre Lionel Messi partout sur le terrain.

Le technicien allemand n’a pas esquivé la question :

« J’y ai pensé, à la possibilité d’imposer un marquage individuel traditionnel sur lui. Je ne suis pas sûr que nous mettrons en œuvre cette idée, mais elle m’a clairement traversé l’esprit. »

Une déclaration qui témoigne du respect immense qu’inspire encore Lionel Messi à 39 ans. Malgré les années, le capitaine de l’Argentine reste le principal danger offensif de l’Albiceleste et continue d’être au cœur des préoccupations des sélectionneurs adverses.

L’Angleterre prépare un plan anti-Messi

Si Thomas Tuchel entretient le mystère, il est évident que tout le dispositif défensif anglais sera construit pour limiter l’influence du numéro 10 argentin. Reste à savoir si ce travail sera confié à un seul joueur ou réparti collectivement entre plusieurs milieux et défenseurs.

L’Angleterre rêve d’atteindre la finale de la Coupe du monde 2026, mais pour y parvenir, elle devra d’abord trouver la recette pour neutraliser l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.